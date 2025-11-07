Научноизследователският кораб на България "Св. Св. Кирил и Методий“ ще отплава днес от Морска гара – Варна. Той ще вдигне котва в 12 часа. Плавателният съд с бордови номер НИК 421 ще потегли на четвъртото си плаване към Антарктида. Капитан II ранг Радко Муевски ще води за втори път кораба към ледения континент, за да стане част от 34-тата българска полярна експедиция.По утвърдена вече традиция, преди да отплава корабът, капитанът му се среща с областния управител. Специален дар получи капитан Радко Муевски от професор Андрияна Андреева. Нарочно поръчан и изработен от художника Стефан Стефанов фотоколаж, който побира снимки от първите три експедиции на НИК 421, ще пътува заедно с кораба до българската база на остров Ливингстън. Снимките използвани за направата на колажа са били изпратени до професор Андреева от двамата капитани на кораба – Николай Данаилов и Радко Муевски по време на плаванията към Антарктида."Една от основните задачи на военните ни моряци през настоящата мисия е да се завърши обзавеждането на новия лабораторен модул, който бе построен през предишните три години", разказа капитан Муевски. До българската база "Св. Климент Охридски“ ще се пренесат мебели и научно оборудване за лабораторията, която вече ще бъде експлоатирана в пълния й капацитет.В базата на остров Ливингстън ще работят учени от Гърция, Черна гора, Румъния, както и от Обединените арабски емирства.С НИК 421 ще бъде подсигурена дейността на учените както в района на остров Ливингстън, така и на Южните Шетландски острови. Както досега, ще има съвместна дейност с Испанската атлантическа програма и с екипи от Аржентина и Перу. Планира се корабът отново да стигне до Антарктическия полуостров и до близка аржентинска база. В екипажа са 34-ма души, сред които и нови попълнения. На борда ще се качат и практиканти от Висшето военноморско училище, както и 8 чуждестранни практиканти.