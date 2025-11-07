Научноизследователският кораб "Св. Св. Кирил и Методий" ще отплава днес от Морска гара - Варна
По утвърдена вече традиция, преди да отплава корабът, капитанът му се среща с областния управител. Специален дар получи капитан Радко Муевски от професор Андрияна Андреева. Нарочно поръчан и изработен от художника Стефан Стефанов фотоколаж, който побира снимки от първите три експедиции на НИК 421, ще пътува заедно с кораба до българската база на остров Ливингстън. Снимките използвани за направата на колажа са били изпратени до професор Андреева от двамата капитани на кораба – Николай Данаилов и Радко Муевски по време на плаванията към Антарктида.
"Една от основните задачи на военните ни моряци през настоящата мисия е да се завърши обзавеждането на новия лабораторен модул, който бе построен през предишните три години", разказа капитан Муевски. До българската база "Св. Климент Охридски“ ще се пренесат мебели и научно оборудване за лабораторията, която вече ще бъде експлоатирана в пълния й капацитет.
В базата на остров Ливингстън ще работят учени от Гърция, Черна гора, Румъния, както и от Обединените арабски емирства.
С НИК 421 ще бъде подсигурена дейността на учените както в района на остров Ливингстън, така и на Южните Шетландски острови. Както досега, ще има съвместна дейност с Испанската атлантическа програма и с екипи от Аржентина и Перу. Планира се корабът отново да стигне до Антарктическия полуостров и до близка аржентинска база. В екипажа са 34-ма души, сред които и нови попълнения. На борда ще се качат и практиканти от Висшето военноморско училище, както и 8 чуждестранни практиканти.
Припомняме, че вчера - часове преди тържественото изпращане на НИК 421 на четвъртата му мисия, във Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров“ се състоя церемония по валидирането на пощенска марка, посветена на научноизследователския кораб.
