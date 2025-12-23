Научноизследователският кораб "Св. св. Кирил и Методий" ще бъде край антарктическата база на Коледа
В Пунта Аренас на кораба беше приета първата група от учени и логистични работници от състава на Българския антарктически институт, както и чуждестранни учени от Румъния, Черна гора, Обединените арабски емирства и Еквадор, които са част от 34-тата българска антарктическа експедиция до ледения континент Антарктида. Също така на кораба бяха натоварени хранителни провизии, ГСМ и други материални запаси, които ще бъдат транспортирани до Българската антарктическа база "Св. Климент Охридски“ (БАБ) и ще бъдат използвани за нейното функциониране през настоящия сезон.
След престоя си в Пунта Аренас, НИК 421 продължава прехода си към Антарктика, като се очаква да пристигне на БАБ в навечерието на Рождество Христово.
