Научноизследователският кораб "Св. св. Кирил и Методий“, с бордови номер 421 (НИК 421), направи посещение на чилийското пристанище Пунта Аренас. По време на прехода през Магелановия пролив на кораба бяха качени двама пилоти – военнослужещи от състава на ВМС на Република Чили, за осигуряване на безопасната навигация на кораба.В Пунта Аренас на кораба беше приета първата група от учени и логистични работници от състава на Българския антарктически институт, както и чуждестранни учени от Румъния, Черна гора, Обединените арабски емирства и Еквадор, които са част от 34-тата българска антарктическа експедиция до ледения континент Антарктида. Също така на кораба бяха натоварени хранителни провизии, ГСМ и други материални запаси, които ще бъдат транспортирани до Българската антарктическа база "Св. Климент Охридски“ (БАБ) и ще бъдат използвани за нейното функциониране през настоящия сезон.След престоя си в Пунта Аренас, НИК 421 продължава прехода си към Антарктика, като се очаква да пристигне на БАБ в навечерието на Рождество Христово.