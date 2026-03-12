Днес, 12 март Драматичен театър "Стоян Бъчваров“ Варна навършва 105 години. Годишнината ще се отбележи с поднасяне на цветя пред паметника на Иван Церов на пл. "Независимост“ в 11 часа, последвано от пускане на 105 балона от целия екип на театъра.На представлението "Време разделно“ публиката на театъра ще бъде посрещната с чаша вино, а преди началото на театралната постановка ще бъдат връчени отличията "Златна маска – покровител на изкуството“ за принос към работата на театъра.