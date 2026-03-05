Назначиха проверка колко са бомбоубежищата във Варна и какво е състоянието им
Поводът за поисканата справка е ескалацията на напрежението в Близкия изток и събитията от последните дни.
Областният управител е категоричен, че всички мерки, които целят гарантиране сигурността, спокойствието и защитата на живота на хората от областта ще бъдат предприети своевременно.
