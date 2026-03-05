Със свое писмо до директорите на ОД на МВР – Варна и на РД "ПБЗН“ – Варна, както и до кметовете от областта, областният управител Атанас Михов поиска информация за броя и състоянието на скривалищата и противорадиационните укрития, изграждани като колективни средства за защита в сутеренните части на жилищни, промишлени и обществени сгради във Варна и областта.Поводът за поисканата справка е ескалацията на напрежението в Близкия изток и събитията от последните дни.Областният управител е категоричен, че всички мерки, които целят гарантиране сигурността, спокойствието и защитата на живота на хората от областта ще бъдат предприети своевременно.