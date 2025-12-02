Сподели close
Колко пъти сте получавали "официален имейл от банка“, който ви кара да натиснете линк и да "потвърдите профила си“? Или съобщение в социалните мрежи, че сте спечелили награда – само трябва да попълните личните си данни? А може би ви е звънял "служител от институция“, който настоява да преведете пари?

Днес интернет е невероятно удобство – пазаруваме, плащаме сметки, общуваме и дори работим онлайн – но с това рисковете също растат. Зад всеки фалшив профил, съмнителен линк или "твърде добра оферта“ често стои опит за измама.

Онлайн престъпленията стават все по-изобретателни. Има фалшиви сайтове, които изглеждат като истински банкови платформи; имитации на държавни институции, които събират данни; фалшиви обяви за работа, зад които се крият измамници. В същото време социалните мрежи преливат от подвеждаща или изцяло измислена информация. Всичко това показва, че дигиталната безопасност вече не е само технически въпрос – тя е част от общата ни култура и ежедневие.

Днес интернет е удобство, но и капан за невнимателните

Решението не е да се страхуваме от интернет, а да се научим как да го използваме безопасно. Точно това целят обученията по дигитални умения, финансирани от държавата. Те не учат само на работа с компютър – а също как да мислим критично, как да разпознаваме фалшиви сайтове, как да се предпазваме от онлайн измами и как да защитаваме личните си данни.

В рамките на курсовете участниците се запознават с реални примери за интернет злоупотреби, научават как да проверяват достоверността на информацията, да създават сигурни пароли, да разпознават съмнителни имейли и да използват антивирусни защити. Това са умения, които днес пазят не само вашата самоличност, но и финансите ви.

Обученията са напълно безплатни, достъпни за хора между 16 и 65 години и завършват с официален сертификат, издаден от Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи и признат в целия Европейски съюз. Те са отлична възможност не само да повишите дигиталната си сигурност, но и да станете по-подготвени за пазара на труда, където защитата на данните и работата в онлайн среда са все по-важни.

Обученията по дигитални умения се осъществяват с подкрепата на средства, предоставени от НПВУ П3-С1.I3 "Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за възрастни", Компонент II "Обучения за DI-GI умения и компетенции".

Освен че ви учат как да се защитавате онлайн, те ви дават и практически умения, които могат да се приложат навсякъде – в работата, в личния живот, в комуникацията с институции или при онлайн пазаруване.

Защото в дигиталния свят най-добрата защита не е антивирусната програма, а информираният човек.

Ако искате да направите първата крачка към по-сигурно присъствие онлайн, сега е моментът. Свържете се с най-близкото бюро по труда или посетете сайта на Агенцията по заетостта, за да се запишете за безплатно обучение по дигитални умения.