Не кликай, преди да провериш – дигиталните умения, които пазят джоба и данните ти
Днес интернет е невероятно удобство – пазаруваме, плащаме сметки, общуваме и дори работим онлайн – но с това рисковете също растат. Зад всеки фалшив профил, съмнителен линк или "твърде добра оферта“ често стои опит за измама.
Онлайн престъпленията стават все по-изобретателни. Има фалшиви сайтове, които изглеждат като истински банкови платформи; имитации на държавни институции, които събират данни; фалшиви обяви за работа, зад които се крият измамници. В същото време социалните мрежи преливат от подвеждаща или изцяло измислена информация. Всичко това показва, че дигиталната безопасност вече не е само технически въпрос – тя е част от общата ни култура и ежедневие.
Днес интернет е удобство, но и капан за невнимателните
Решението не е да се страхуваме от интернет, а да се научим как да го използваме безопасно. Точно това целят обученията по дигитални умения, финансирани от държавата. Те не учат само на работа с компютър – а също как да мислим критично, как да разпознаваме фалшиви сайтове, как да се предпазваме от онлайн измами и как да защитаваме личните си данни.
В рамките на курсовете участниците се запознават с реални примери за интернет злоупотреби, научават как да проверяват достоверността на информацията, да създават сигурни пароли, да разпознават съмнителни имейли и да използват антивирусни защити. Това са умения, които днес пазят не само вашата самоличност, но и финансите ви.
Обученията са напълно безплатни, достъпни за хора между 16 и 65 години и завършват с официален сертификат, издаден от Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи и признат в целия Европейски съюз. Те са отлична възможност не само да повишите дигиталната си сигурност, но и да станете по-подготвени за пазара на труда, където защитата на данните и работата в онлайн среда са все по-важни.
Обученията по дигитални умения се осъществяват с подкрепата на средства, предоставени от НПВУ П3-С1.I3 "Предоставяне на обучения за дигитални умения и създаване на платформа за възрастни", Компонент II "Обучения за DI-GI умения и компетенции".
Освен че ви учат как да се защитавате онлайн, те ви дават и практически умения, които могат да се приложат навсякъде – в работата, в личния живот, в комуникацията с институции или при онлайн пазаруване.
Защото в дигиталния свят най-добрата защита не е антивирусната програма, а информираният човек.
Ако искате да направите първата крачка към по-сигурно присъствие онлайн, сега е моментът. Свържете се с най-близкото бюро по труда или посетете сайта на Агенцията по заетостта, за да се запишете за безплатно обучение по дигитални умения.
Портних: Атаката срещу мен точно днес е режисирана, за да се отнеме вниманието от подсъдимия за корупция кмет на Варна
01.12
Европрокуратурата обвини бивш кмет на Варна и областен управител в измама заради рибарско пристанище. Искали да приберат 3,4 млн. евро
01.12
Бомбички и бутилки полетяха във Варна: Хората са гневни, твърдят,...
20:06 / 01.12.2025
Благомир Коцев към варненци: Моята свобода дължа на вас!
19:40 / 01.12.2025
4-годишната Жасмина получи специализирана детска количка
17:17 / 01.12.2025
Предложиха "мръшляк" да стане дума на годината
12:26 / 01.12.2025
Европрокуратурата обвини бивш кмет на Варна и областен управител ...
10:28 / 01.12.2025
Коцев: Нямам търпение да съм отново сред вас!
21:30 / 30.11.2025
