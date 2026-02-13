Апелативният съд във Варна потвърди най-тежката мярка за неотклонение спрямо студент, обвинен в това, че на 3 февруари във Варна е държал с цел разпространение аналози на високорискови наркотични вещества. Става дума за течности за вейп устройства. Майка на непълнолетно момиче потърсила помощ след като дъщеря й изпаднала в неадекватно състояние. В дома им била намерена бутилка с течност. Подобни били иззети от жилището, което младият мъж обитавал и от автомобила, с който се придвижвал. Обвиняемият обжалва мярката за неотклонение, определена му от Варненския окръжен съд.Представителят на държавното обвинение смята, че ако не бъде в ареста, Иван И. би продължил да върши престъпления от същия вид. До разкриването на престъпната дейност се е стигнало единствено от сигнала на силно разтревожена майка за състоянието на детето й. Обвиняемият е насочил дейността си към ученици и непълнолетни, които до този момент не са употребявали наркотици. Обяснявал им е как да боравят с веществото във вейповете, но без да ги предупреждава за здравните последствия, обясни прокурорът. Поръчките ставали чрез интернет сайтове. От жилището на Иван И. са иззети близо 16 хиляди евро - явно придобити от престъпната дейност, тъй като няма данни той да е имал легални доходи.В съдебното заседание защитата не коментира обоснованото предположение за авторството на деянието. Адвокатът отхвърли наличието на доказателства, че подзащитният му е набирал лица, на които да разпространява. Изтъкна липсата на данни за опасност от укриване или извършване на престъпление при по-лека мярка. Иван И. няма криминалистически регистрации, не е осъждан, студент е. Живее с майка си и сестра си.За да се произнесе, съдебният състав взе предвид предявеното обвинение за тежко умишлено престъпление – държане с цел разпространение на два вида синтетични канабиноиди – аналози на високорискови вещества. Достатъчно доказателства обосновават разумното подозрение за съпричастността на Иван И. към деянието. С показанията на шестима свидетели се установява двукратно осъществена от него продажба на високорискови вещества, използвани във вейп устройства.Опасността обвиняемият да извърши престъпление се извежда от начина на осъществяване на деянието. В жилището, в което живее със семейството си и в автомобил, с който бил превозван, са открити бутилки с жълта течност, чието съдържание е аналогично с разпространените. В същия ден той е осъществил продажба и на друго лице. Може да се заключи, че не става дума за инцидентна проява, а за мащабна деятелност по разпространение на синтетични канабиноиди, посочи съставът на Апелативния съд. Обществената опасност се извлича от застрашеното здраве на поне едно непълнолетно лице и от заплахата за здравето на гражданите. Затова в този случай общественият интерес има превес над този на задържания.Определението на Апелативен съд – Варна не подлежи на обжалване.