Не пуснаха от ареста студент, продавал наркотични течности за вейпове във Варна
Представителят на държавното обвинение смята, че ако не бъде в ареста, Иван И. би продължил да върши престъпления от същия вид. До разкриването на престъпната дейност се е стигнало единствено от сигнала на силно разтревожена майка за състоянието на детето й. Обвиняемият е насочил дейността си към ученици и непълнолетни, които до този момент не са употребявали наркотици. Обяснявал им е как да боравят с веществото във вейповете, но без да ги предупреждава за здравните последствия, обясни прокурорът. Поръчките ставали чрез интернет сайтове. От жилището на Иван И. са иззети близо 16 хиляди евро - явно придобити от престъпната дейност, тъй като няма данни той да е имал легални доходи.
В съдебното заседание защитата не коментира обоснованото предположение за авторството на деянието. Адвокатът отхвърли наличието на доказателства, че подзащитният му е набирал лица, на които да разпространява. Изтъкна липсата на данни за опасност от укриване или извършване на престъпление при по-лека мярка. Иван И. няма криминалистически регистрации, не е осъждан, студент е. Живее с майка си и сестра си.
За да се произнесе, съдебният състав взе предвид предявеното обвинение за тежко умишлено престъпление – държане с цел разпространение на два вида синтетични канабиноиди – аналози на високорискови вещества. Достатъчно доказателства обосновават разумното подозрение за съпричастността на Иван И. към деянието. С показанията на шестима свидетели се установява двукратно осъществена от него продажба на високорискови вещества, използвани във вейп устройства.
Опасността обвиняемият да извърши престъпление се извежда от начина на осъществяване на деянието. В жилището, в което живее със семейството си и в автомобил, с който бил превозван, са открити бутилки с жълта течност, чието съдържание е аналогично с разпространените. В същия ден той е осъществил продажба и на друго лице. Може да се заключи, че не става дума за инцидентна проява, а за мащабна деятелност по разпространение на синтетични канабиноиди, посочи съставът на Апелативния съд. Обществената опасност се извлича от застрашеното здраве на поне едно непълнолетно лице и от заплахата за здравето на гражданите. Затова в този случай общественият интерес има превес над този на задържания.
Определението на Апелативен съд – Варна не подлежи на обжалване.
