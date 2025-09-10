ЗАРЕЖДАНЕ...
Не спира търсенето на имоти по курортите
© Plovdiv24.bg
Въпреки поскъпването на ваканционните имоти през последните години, цените им остават с около 20-30 на сто по-ниски от тези за същите по големина и качество жилища в София. Това дава възможност и на хора, които нямат достатъчно пари за покупка на жилище в столицата, да придобият хубав ваканционен имот.
Покупката на апартамент в населено място край морето дава не само възможност на семейството във всеки удобен момент да е край вълните, а е и чудесна инвестиция. По-ниските цени от тези в София дават възможност с по-малка начална инвестиция купувачите да печелят от поскъпването на жилищата през годините и от отдаването им под наем.
Купувачите на морски ваканционни имоти са предимно българи. Най-голяма е групата на купувачите на възраст между 35 и 45 години. Те са от различни сфери - например средно и високо ниво мениджъри в български и чуждестранни компании, хора с малък и среден собствен бизнес, както и работещи в сферата на правото, здравеопазването и образованието. Повечето купувачи на ваканционни имоти имат лични спестявания, които искат да предпазят от инфлацията като ги вложат в имот, който да ползват през почивните дни със семейството си.
Край морето най-търсени са едностайните и двустайните апартаменти. Те са с по-малка, но напълно достатъчна площ за семейство, което иска няколко седмици от годината да бъде край вълните. По-малко са хората с по-големи финансови възможности, които купуват големи, тристайни апартаменти, които осигуряват удобство както в основното им градско жилище. Има търсене и на самостоятелни къщи, но цените им са значително по-високи.
Основната цел на купувачите на ваканционни имоти е да осигурят на семейството си уютна почивка на разумна цена. Поскъпването на настаняването в хотели и квартири за гости в курортите кара много хора да изберат покупката на собствен имот. Много хора от големите градове във вътрешността на страната имат възможност да работят от разстояние и затова купуват ваканционен имот до морето.
Очакванията на брокерите са цените на ваканционните имоти да продължат да нарастват. България вече е в Шенген, предстои и влизането ни в еврозоната. Това прави България по-атрактивна и ще повиши интереса на чужденци към имотите в страната. Страната ни има забележителна природа и богата история, което също повишава интереса на чужденците, пише "Труд".
Още от категорията
/
XLIII Международният хоров конкурс "Проф. Георги Димитров" ще се проведе във Варна от 11 до 14 септември
09.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Възможни смущения в електрозахранването във "Владислав Варненчик"...
18:27 / 08.09.2025
Над 120 ретро автомобила и Орлин Павлов идват към Варна
17:22 / 08.09.2025
Пожарът на ул. "Девня" е овладян, има поражения по железопътната ...
16:42 / 08.09.2025
Нов пожар във Варна, три екипа са на терен
16:04 / 08.09.2025
Аспарухов мост на близо половин век: Открит е от Тодор Живков
15:48 / 08.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.