Два нови специализирани микробуса за хората с уврежданията ще бъдат осигурени във Варна. Решението идва на фона на увеличаващия се брой ползватели на услугата и честите затруднения при осигуряване на транспорт, стана ясно на днешното заседание на комисията по социални дейности и жилищна политика.В рамките на Социалната програма за 2025 г. първоначално беше предвидена покупката само на един специализиран микробус с 8+1 места, оборудван с платформа и място за две инвалидни колички. Обществената поръчка за този автомобил вече е проведена и предстои сключване на договор. Микробусът обаче е недостатъчен за осигуряване на транспорт на всички правоимащи лица, особено в учебно време. Освен на хората с увреждания Община Варна осигурява транспорт за 115 деца, посещаващи различни социални центрове в града, както и за ученици от Специалното училище за деца с нарушено зрение "Проф. д-р Иван Шишманов“.Извозването на учениците до училище и обратно затруднява изпълнението на заявките на желаещите граждани с увреждания да ползват транспорт в същите часове до лечебни заведения, институции, работни места и социални услуги. Всичко това създава напрежение сред хората с увреждания и родителите на децата с увреждания. В последните месеци са зачестили сигналите в администрацията на Община Варна за невъзможност да се изпълнят подадени заявки за транспорт.Затова комисията подкрепи предложението за закупуване на втори специализиран микробус 8+1 места с платформа и място за инвалидна количка. Предвидената максимална стойност е 150 000 лева, като средствата ще бъдат осигурени от икономии по функция "Социално осигуряване, подпомагане и грижи“. Предложението беше подкрепено с пълно единодушие както от социалната комисия, така и от комисията по финанси и бюджет. Окончателното решение ще бъде взето на сесия на Общинския съвет.