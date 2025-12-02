Недоволството не стихва: Протест срещу Бюджет 2026 и утре
Демонстрациите ще започнат в 18 часа във Варна пред Областната оправа. Ще протестират и София, Пловдив, Бургас, Ловеч, Стара Загора, Сливен, Нова Загора, Добрич, Гоце Делчев, Велико Търново и Плевен.
Това ще бъде третият протест срещу Бюджет 2026 г в столицата и вторият в останалите градове у нас.
Експерт по национална сигурност: Има две хипотези – или вандалите са покровителствани, или полицията не е способна. Според мен е комбинация
20:59
Костадин Костадинов: Протестът е показател, че голяма част от българското общество не иска да бъде тъпкана и държана в робско състояние
19:35
Президентът: Българите надигнаха глас и казаха "не", властта е бламирана, оставката е неотложна, предсрочните избори са единственият път напред!
17:15
