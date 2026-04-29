Необичайна находка е била забелязана на Южния плаж във Варна, където на брега е изхвърлено морско животно, видя Varna24.bg.
Случаят е споделен в социалните мрежи от очевидец и бързо е предизвикал обществен интерес и множество коментари.
Първоначално част от потребителите във Facebook са предположили, че става дума за делфин. "Не е риба, делфин е", пише един от потребителите на социалната мрежа.
Други обаче не са съгласни с това твърдение и посочват, че най-вероятно животното е морска свиня - вид, който често се бърка с делфините.
Морската свиня, известна още като муткур, е дребен морски бозайник от семейство морски свине. Видът се отличава с по-малките си размери и по-къса, заоблена муцуна в сравнение със същинските делфини.
В Българската Червена книга видът е включен като уязвим, докато в Червения списък на IUCN е класифициран като вид с нисък риск от изчезване, като отделни регионални популации обаче се смятат за застрашени
Към момента няма официално потвърждение от компетентните институции за точната причина животното да бъде изхвърлено на брега.
