Необичайна находка е била забелязана на Южния плаж във Варна, където на брега е изхвърлено морско животно, видя Varna24.bg.

Случаят е споделен в социалните мрежи от очевидец и бързо е предизвикал обществен интерес и множество коментари.

Първоначално част от потребителите във Facebook са предположили, че става дума за делфин. "Не е риба, делфин е", пише един от потребителите на социалната мрежа.

Други обаче не са съгласни с това твърдение и посочват, че най-вероятно животното е морска свиня - вид, който често се бърка с делфините.

Морската свиня, известна още като муткур, е дребен морски бозайник от семейство морски свине. Видът се отличава с по-малките си размери и по-къса, заоблена муцуна в сравнение със същинските делфини.

В Българската Червена книга видът е включен като уязвим, докато в Червения списък на IUCN е класифициран като вид с нисък риск от изчезване, като отделни регионални популации обаче се смятат за застрашени

Към момента няма официално потвърждение от компетентните институции за точната причина животното да бъде изхвърлено на брега.