Неочакван гостенин посети варненският Зоопарк, съобщиха от там.Днес за пореден път ни гостува тази бяла чапла. Тя ни посещава за кратка отмора и вкусно хапване, наслаждава се на спокойствието и после поема отново по своя път.Птици са чести гости на зоокъта. Той освен за обучение на деца, които да зърнат в реална среда и в реални размери животни, които са виждали само на картинки или по телевизионни програми, е и Спасителен център. Експертите работят неуморно за спасението на всяко попаднало в Зоопарка диво животно. Всички излекувани и успешно рехабилитирани биват освободени обратно в естествените си хабитати.Спасителният център рехабилитира болни, пострадали и осиротели диви животни от защитени видове. Използвайки различни методи на образователен подход, от зоокъта апелират за защитата и опазването на родната природа и съхранението на деликатните екосистеми.