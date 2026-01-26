Неочакван гостенин в Зоопарка във Варна
© Varna Zoo
Ето какво пишат:
Днес за пореден път ни гостува тази бяла чапла. Тя ни посещава за кратка отмора и вкусно хапване, наслаждава се на спокойствието и после поема отново по своя път.
Птици са чести гости на зоокъта. Той освен за обучение на деца, които да зърнат в реална среда и в реални размери животни, които са виждали само на картинки или по телевизионни програми, е и Спасителен център. Експертите работят неуморно за спасението на всяко попаднало в Зоопарка диво животно. Всички излекувани и успешно рехабилитирани биват освободени обратно в естествените си хабитати.
Спасителният център рехабилитира болни, пострадали и осиротели диви животни от защитени видове. Използвайки различни методи на образователен подход, от зоокъта апелират за защитата и опазването на родната природа и съхранението на деликатните екосистеми.
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Героите на "Фанагория": Четири улични кучета спасяват треньора на...
15:14 / 25.01.2026
Кой е най-старият служител в община Варна?
12:01 / 25.01.2026
Авария край Варна оставя много домакинства без вода
11:12 / 25.01.2026
Ето какво става край училище "Елин Пелин" във Варна
14:28 / 24.01.2026
Варненци са предупредени: Избягвайте този район!
09:42 / 24.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.