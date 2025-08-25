Тежка миризма на фекалии изнерви варненци. За проблема разказаха те вчера пред репортер наНеприятното зловоние се стелило в голям ареал, става ясно от думите на хората. Вонята се усещала между разклона за село Звездица по посока Константиново.Първоначално хората си помислили, че е от гниещи водорасли в езерото, но миризмата на фекалии трудно може да бъде сбъркана.С редакцията се свързаха и от село Казашко, от където също потвърдиха за смрадта.Това означава, че изключително голям периметър е засегнат от неприятната миризма на изпражнения.Припомняме, че преди дни се стигна до аварийна ситуация с Канално-помпената станция Запад (КПС Запад). Причината бе в преустановено електрозахранване. Заради това в Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) - Варна постъпи уведомление от "ВиК Варна“ ООД.От еконспекцията съобщиха, че са взети водни проби от потока отпадъчни води от КПС Запад, отклонен към Варненското езеро. Към момента в РИОСВ-Варна няма постъпила информация за резултатите от извършените анализи. В случай, че бъдат установени превишения ще бъдат предприети съответните административно-наказателни действия, информираха преди дни от екоинспекцията.