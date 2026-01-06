В последния ден на отминалата седмица, жител на с. Бозвелийско е подал сигнал, че личния му автомобил, паркиран пред дома му, е откраднат, информираха от пресцентъра на МВР във Варна.Бързата реакция на служителите на реда довела до намиране на колата и установяване на извършителя – непълнолетен младеж от същото населено място.МПС-то е било оставено отключено, с контактен ключ и документи в него, което е спомогнало кражбата.Младият мъж е задържан и предаден на родителите си, а по случая е образувано досъдебно производство.