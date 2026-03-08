"Нещата": Откриват нова изложба с непоказвани досега произведения
"Зала "Ателие Георги Велчев“ на Художествения музей "Георги Велчев“, филиал на Градската художествена галерия “Борис Георгиев" - Варна, представя от 10 март най-новите произведения на Петко Петков-Ломски. Експозицията включва 14 творби маслена живопис върху платно в средни формати, създадени специално за това знаково за художника пространство, с което го свързват над 10 самостоятелни изяви.
Новият цикъл произведения е обединен под заглавието "Нещата". Платната, лишени от индивидуални названия и означени само с номера, фокусират вниманието върху пластическия език на автора. Следвайки характерните за Петко Ломски удължени експресивни форми, образите в новата му изложба често са разгърнати в усложнени многофигурни композиции. В тях утвърденият майстор на колорита материализира променливата крехкост на човешката фигура, уловена в мигове на трансформация.
Петко Петков-Ломски е роден през 1958 г. в Лом. Завършва Художествената гимназия "Илия Петров“ в София, след това и Националната художествена академия "Николай Павлович“ при проф. Иван Кирков със специалност “Живопис".
Участва в много колективни национални и регионални изложби. Представял е изкуството си в над 10 самостоятелни експозиции във Варна, повечето в Художествения музей “Георги Велчев".
Негови картини са притежание на Националната художествена галерия - София, Градската художествена галерия на Софийската градска художествена галерия, на редица държавни и частни галерии в България, както и на частни колекции във Франция, Швейцария, Германия, САЩ, Италия.
Вернисажът на изложбата е на 10 март 2026 г. от 18:00 до 20:00 ч. Тя ще остане експонирана до 11 април.
Художествен музей "Георги Велчев“, Варна, ул. “Радко Димитриев" 8.
Работно време на музея: вторник - събота от 9:30 до 17:30.
