Благомир Коцев. Този път инициаторите бяха поставили принтиран върху хартия, залепена на картонена основа, образ на Делян Пеевски.
Десетки варненци се събраха за 12-и път пред сградата на Община Варна, за да изразят своя гняв за ареста на Коцев, но най-вече, както те го определят, срещу завладяната "Д“ържава, която все повече заприличва на "Д“иктатура.
За първи път, стана ясно от думите на временния кмет Павел Попов, протестът е само за защита на Благомир Коцев, визирайки, че задържаните общински съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев са под домашен арест.
По думите на Попов стана ясно, че вече е очевидна задкулистната игра за превземането на кметския стол в морската столица.
Пред събралото се множество той обясни, че днес на заседание на Европейския комитет на регионите, където Благомир Коцев е докладчик, е прочетен неговия доклад.
Попов го прочете пред хората, като в обръщението на кмета Коцев, писано от ареста, се визира това, че задържането му е не само сплашване на неговата персона, но и на опозицията в страна-членка на Европейския съюз, че политическите репресии се връщат отново в България, но се надява, че истината ще надделее.
