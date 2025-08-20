"Надигнати от корените на дърветата павета и плочки спъват хората. Тези препятствия не се виждат нито през деня, нито през нощта", пишат читатели наСнимката, която изпратиха е от района около сградата на Община Варна.Категорични са, че такава невидима заплаха дебне гражданите на много места. "Нужна е постоянна работа за справяне с проблема, в чийто основа са корените на дърветата", настояват нашите читатели.Вчера ви съобщихме, че от районното кметство "Одесос", на чийто територия се намира сградата на Община Варна, отчетоха, че са подменени 4500 м2 тротоарни настилки. Остава да бъде извършена рехабилитацията на още само 413 м2 от пешеходните зони, предимно около детски градини в района.