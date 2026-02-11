Невронаука и технологии във Варна: Как да разберем "новите" деца?
Тези въпроси са в основата на четвъртото издание на Националната конференция "Заедно в началото“, която ще се проведе на 14 и 15 май в курорта Златни пясъци. Водещ на събитието за втора година ще бъде журналистът Марина Цекова от NOVA. Събитието събира над 350 педагози от България.
От лабораториите в Гранада до българската класна стая
Предстоящият форум е естествено продължение на мащабна инициатива на Център за творческо обучение, който през ноември организира посещение на 30 български педагози (директори и експерти от Варна, София, Плевен и други градове) в Университета в Гранада, Испания.
Там, в Центъра за трансфер на изследователски технологии и Лабораторията за когнитивни невронауки, българските специалисти се докоснаха до бъдещето: Видяха отблизо скенерите и техниката, с която се изследва развитието на детския мозък.
Наблюдаваха на живо в детска градина "Аве Мария Сан Исидро" как методиката Neuromindset променя поведението на децата.
Увериха се как програмата за развитие на вниманието и саморегулацията води до реални резултати в социалните умения на най-малките.
"Това посещение беше обучение не само за ума, но и за душата. Видяното в Гранада ни вдъхнови да обмислим създаването на пилотни групи в български детски градини, които да приложат тези иновации.“ споделят участниците от ДГ №9 "Ален мак“ в гр. Варна.
Ексклузивно: Резултати от невронауката
Точно този натрупан опит и научно знание ще бъдат представени за първи път във Варна от д-р Джоан Пол Позуелос – световноизвестен невроучен и съосновател на Neuromindset. Акцентът пада върху изследване на изпълнителните функции (памет, внимание, самоконтрол).
Това няма да е само лекция, а и ключ към разбирането на това защо традиционните методи понякога "изключват“ интереса на днешното дете. Участниците ще научат: Как биологията на мозъка определя поведението в групата.
Как да подкрепяме децата да управляват емоциите си в свят на свръхстимулация.
Технологиите и LEGO: Инструменти, а не заместители
Често се плашим от технологиите, но във Варна ще ги покажем като инструмент, точно толкова важен, колкото е играта с LEGO® Education. Технологията в ранна възраст не трябва да бъде екран, който изолира, а мост към нови умения.
По същия начин, по който ученето чрез игра с LEGO развива логиката, съвременните дигитални инструменти и AI (изкуствен интелект) помагат за изграждане на креативност, като остават помощно средство в ръцете на учителя, а не негова алтернатива.
Какво още ще видим на конференцията?
Програмата на "Заедно в началото: иновации и цялостен подход в ранното образование“ включва не само лекционни панели, но и практически формати.
Практически работилници: Директно прилагане на наученото за AI и проектно-базираното обучение.
Образователно експо: Среща с най-новото оборудване и ресурси за модерната образователна среда.
Лидерски панел: Дискусия с Община Варна и институциите за устойчиви политики в сектора.
Конференцията се организира от Център за творческо обучение в партньорство с Община Варна.
