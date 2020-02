No Mercy ще участва във Фестивала на Цацата в Кранево

© Нови изненади са подготвили за предстоящото издание на Фестивала на Цацата неговите организатори. Ето какво споделиха те в информация за Varna24.bg:



"Зимата почти отмина, време е да се подготвим за летните морски фиести! Затова нямаме търпение да обявим, че традиционният Фестивал на Цацата тази година ще се проведе на 12, 13 и 14 юни 2020, отново в Кранево, разбира се!



Това е четвъртото издание на фестивала, посветен на най-обичаната малка риба по Черноморието! А специалният гост тази година е Marty Cintron, познат на поколения купонджии като No Mercy!



Голяма част от хитовете му все още озвучават всички летни фиести по света и у нас! А сега ще можем да ги чуем и на живо в Кранево! Сред тях са парчетата “Where Do You Go", “Please Don’t Go", “Hello–How Are You", “When I Die" и “Kiss You All Over." , така че подгответе за много танци и добро настроение.



В програмата на тридневния фестивал ще се включат и група Контрол, Майсторите на комедията Георги Мамалев, Тончо Токмакчиев и Камен Воденичаров, както и момчето, което продължава да говори с морето - Панайот Панайотов!



Това не е всичко! Освен музикалната програма, фестивалната зона ще предостави на посетителите много възможности за забавления и вкусни морски дарове!



Очакват ви атрактивни състезания по надяждане с цаца, надпиване с бира, състезанията "Бягане с токчета“ и "Бирена миля“, лятно кино, кулинарни демонстрации и много други забавления.



Отново ще има и атрактивна детска зона, в която най-малките ще се забавляват с много игри и вълшебни предизвикателства.



Входът, както винаги, е свободен, така че непременно включете Кранево в лятната си програма!"