Носител на наградата "Златен век" показва творби във Варна

© Изложбата “GENESIS" на Юлиян Табаков ще бъде открита в Градската художествена галерия - Варна. Той е носител на наградата "Златен век“ - почетен знак на Министерството на културата, който се присъжда за изключителен принос към българската култура и за развитие на културното сътрудничество.



От 9 август до 9 септември третият етаж на художествения музей ще бъде територия за проекта на визуалния артист. Откриването е на 9 август от 18:00, научи Varna24.bg.



Юлиян Табаков - визуален артист, който работи в областта на сценографията и съвременното концептуално изкуство, идва във Варна със своя проект “GENESIS", включващ творби от последните седем години. В морския град изложбата ще се разположи на третия етаж на Градската художествена галерия “Борис Георгиев" на ул. “Любен Каравелов" №1 от 9 август до 9 септември 2023.



“GENESIS" е заглавие на проект, обземащ отделни части от различни творчески проекти на художника. Ще видим произведения от едноименната серия, триизмерни обекти, пространствената инсталация “За спасителите и спасените" (2023), както и експерименталното видео - късометражен филм “Вакуум" (2022).



Изложбеният цикъл “GENESIS" и отделните негови серии се осъществяват с финансовата подкрепа на Министерство на културата, Столична програма Култура, Национален фонд Култура и Кояна Тренчева и в партньорство със Съюз на българските художници, Художествена галерия – Русе, Градска художествена галерия "Борис Георгиев“ - Варна, Столичен куклен театър, фондация "Фотофабрика“, фондация "Проект Бузлуджа“, 62. Международен фестивал "Мартенски музикални дни“, формат.бг, 8PM, STREAMER.BG.



Юлиан Табаков е визуален артист. Образованието му включва сценография в Национална художествена академия - София, изящни искуства в ENS des Beaux-Arts - Париж и Central Saint Martins College of Art and Design - Лондон. След 2002 г. се установява в Швеция и България, където осъществява сценографски и костюмографски проекти за над 60 театрални и оперни постановки, игрални и документални филми. Илюстрира детски книги и стихосбирки, режисира художествено-документални филми. Има самостоятелни изложби и участия в колективни представяния в България, Швеция, Чехия, САЩ. Някои от най-популярните му проекти са “Три сестри" – авторски спектакъл по А. П. Чехов, пространствените инсталации “Мигновения" и “Портрет на умиращ титан" – серии фотографии и триизмерни обекти, документалния филм “Цветанка". Сред наградите му е призът "Стивън Доханос", за рисунка "За по-зелена планета" Society of Illustration NYC и награда "Аскеер" за костюмография на спектакъла “Идиот 2012" по Достоевски.