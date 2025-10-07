Последно поколение 3D принтер за метал, с който ще се изработват персонализирани импланти в различни медицински области, е най-новата технология, в която инвестира МУ-Варна, съобщиха от университета. Медицинската апаратура е осигурена по проекта на университета за повишаване на транслационните постижения в медицината (MUVE - TEAM)."С въвеждането на иновативната апаратура започва нов етап за всички хирургични специалности, които разчитат на методите на имплантологията за решаване на сложни диагностични казуси“, подчерта ректорът на МУ-Варна проф. д-р Димитър Райков и допълни: "Много сме горди че сме първенци във внедряването на тази технология, за Варна това е голямо постижение. Досега беше възможна изработката на импланти от други материали, като полимери и пластмаси, но те можеха да бъдат само визуален модел на това, което ще оперираме или моделираме“. Проф. Райков изтъкна, че с новия 3D принтер тези модели вече ще могат директно да се имплантират в човешкото тяло.Деканът на Факултета по дентална медицина проф. д-р Стефан Пеев акцентира, че с новата придобивка МУ-Варна прави голяма стъпка напред в развитието на персонализираната медицина. "Този апарат за послойно лазерно стопяване ще позволи изработката на персонализирани импланти от титан и биосъвместими титанови сплави, както и от други материали, като кобалт хромова сплав, от стомана“, допълни проф. Пеев. Той подчерта, че по този начин ще се разшири спектърът на приложението на имплантите и ще се увеличи качеството на грижата за пациентите. Новият 3D принтер вече извежда Варна напред в имплантологията, а университетът се превръща във водещ център за развитие на персонализирана медицина в региона, изтъкна проф. Пеев.Според специалистите изработените 3D модели ще се прилагат като помощно средство в оперативната хирургия при сложни казуси – тумори, тежки тазови фрактури и инфекции, където костната загуба е лимитиращ фактор. Д-р Стоян Иванов, специалист по ортопедия и травматология, подчерта: "Персонализираните импланти осигуряват по-добро адаптиране към анатомията на пациента, което води до по-добри резултати и по-малко усложнения. Технологията ни позволява предварително да моделираме сложни случаи и да планираме оперативните интервенции с изключителна прецизност.“Процесът по създаване на персонализираните импланти включва сложна предварителна подготовка, която започва с виртуално моделиране на дигитален модел чрез специализиран софтуер. Проф. инж. Цанка Дикова, ръководител УС "Дентално материалознание“ в МУ – Варна и водещ изследовател на научна група "Персонализирани импланти за костна регенерация (PersIm)“ по проекта MUVE-TEAM, обясни: "Принтерът работи с титанова сплав, която е във вид на прах. На работната маса се разстила един слой на прах. Лазерният лъч преминава по проекцията и разтопява металните прашинки на определените места. Като завърши обхождането на проекцията, се разстила нов слой прах. Лазерът обхожда съответната проекция, която му се подава от компютъра, стопява металните прашинки и те се наваряват върху предходния слой. Така слой по слой се изработва целият детайл“.Персонализираните импланти ще намерят приложение в ортопедията, неврохирургията, оториноларингологията, денталната медицина.От години научната група за персонализирани импланти в МУ-Варна натрупва опит с принтирани модели за предварителна подготовка при сложни хирургични казуси. Това сътрудничество с международни експерти, като инж. Габриела Грациани от Италия и проф. Бойко Георгиев - зам. директор на Изследователски институт по остеосинтеза от Давос, допринася за развитието на тази иновативна сфера.Тази нова технология е ключова за бъдещето на хирургията и ще подобри ефекти​вността и безопасността на лечение, носейки надежда за пациентите с най-сложните медицински казуси. Специалистите от МУ-Варна имат достатъчно опит и експертиза за осъществяването на импланти и този 3D принтер, който бе инсталиран и вече практически работи в университета, ще предостави възможност за повишаване на качеството на грижата за пациентите.