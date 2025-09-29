ЗАРЕЖДАНЕ...
Нов "Отряд за реакция при бедствия и аварии" ще помага при нужда във Варна
"Нашата мисия е проста – да реагираме бързо и ефективно, когато е необходимо. Ще осигурим техника и доброволци, така че да се действа бързо. Важното е хората да получат помощ навреме“, подчерта Василев.
Сдружението ще работи в тясно сътрудничество с общинската администрация, ПБЗН -Варна и различни организации. Сред приоритетите са изграждането на доброволчески капацитет, обучения за гражданите и популяризиране на знания за действия при бедствия и оказване на първа помощ.
Предвижда се част от дейността да включва и помощ за животни в риск – от заклещени птици до домашни любимци, попаднали в опасни ситуации.
Новосъздадената структура ще търси възможности за съвместна работа с училища, университети, фирми и институции, за да развива доброволчеството, солидарността и културата на взаимопомощ в обществото.
Сдружението ще се финансира чрез дарения, партньорства и собствени инициативи.
