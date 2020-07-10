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Íîâ àáñîëþòåí àíòèðåêîðä! 330 íîâîçàðàçåíè ó íàñ, 21 îò òÿõ âúâ Âàðíà
Àâòîð: Åêèï Varna24.bg 09:36 / 10.07.2020Êîìåíòàðè (55)1298
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330 ñà íîâîäèàãíîñòèöèðàíèòå ñ COVID-19 ëèöà ïðåç èçìèíàëîòî äåíîíîùèå. Çà ïîñëåäíèòå 24 ÷àñà ñà íàïðàâåíè 3686 PCR òåñòà. Òîâà ïîêàçâàò äàííèòå â Íàöèîíàëíàòà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà. Ðàçïðåäåëåíèåòî ïî îáëàñòè ïî íàñòîÿù àäðåñ íà ëèöàòà å, êàêòî ñëåäâà: Áëàãîåâãðàä - 19; Áóðãàñ - 5; Âàðíà - 21; Âåëèêî Òúðíîâî - 13; Âðàöà - 3; Ãàáðîâî - 2; Äîáðè÷ - 8; Êúðäæàëè - 5; Êþñòåíäèë - 10; Ëîâå÷ - 1; Ìîíòàíà - 2; Ïàçàðäæèê - 2; Ïåðíèê - 9; Ïëåâåí - 4; Ïëîâäèâ - 42; Ðàçãðàä - 2; Ðóñå - 6; Ñèëèñòðà - 1; Ñëèâåí - 3; Ñìîëÿí - 5; Ñîôèÿ îáëàñò - 23; Ñîôèÿ ãðàä - 140; Ñòàðà Çàãîðà - 1; Òúðãîâèùå - 2; ßìáîë – 1.

Ó íàñ êúì ìîìåíòà ñà ïîòâúðäåíè 6672 ñëó÷àÿ íà íîâèÿ êîðîíàâèðóñ, 3181 îò êîèòî ñà àêòèâíè. Èçëåêóâàíèòå ëèöà ñà 3229. Ïðåç ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå ñà ðåãèñòðèðàíè 63 îò òÿõ.

525 ñà ïàöèåíòèòå ñ äîêàçàíà êîðîíàâèðóñíà èíôåêöèÿ, íàñòàíåíè â ëå÷åáíè çàâåäåíèÿ çà áîëíè÷íà ïîìîù. Îò òÿõ 28 ñå íàìèðàò â èíòåíçèâíè îòäåëåíèÿ èëè êëèíèêè.

Íàöèîíàëíàòà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà ïîêàçâà, ÷å ó íàñ COVID-19 å êîíñòàòèðàí ïðè 490 ëèöà-ìåäèöèíñêè ñëóæèòåëè. 14 íîâè ñëó÷àÿ ñà ðåãèñòðèðàíè ïðåç èçìèíàëèòå 24 ÷àñà. Îò òÿõ 4 ñà óñòàíîâåíè ïðè ëåêàðè, 6 - ïðè ìåäèöèíñêè ñåñòðè, 1 - ïðè ñàíèòàð è 3 - ïðè äðóã ìåäèöèíñêè ïåðñîíàë.

262 ñà ïî÷èíàëèòå ëèöà, ïðè êîèòî å áèë ïîòâúðäåí íîâèÿò êîðîíàâèðóñ. Òðè ñà íîâèòå ñëó÷àè îò ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå. Ïî÷èíàëè ñà æåíà íà 75 ã. ñ äèàáåò, æåíà íà 79 ã. ñ ïíåâìîíèÿ, çà êîÿòî íÿìà èíôîðìàöèÿ çà ïðèäðóæàâàùè çàáîëÿâàíèÿ, è æåíà íà 74 ã. ñ ïíåâìîíèÿ, çà êîÿòî ñúùî íÿìà èíôîðìàöèÿ çà ïðèäðóæàâàùè çàáîëÿâàíèÿ.

Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî èçêàçâà ñúáîëåçíîâàíèÿ íà ñåìåéñòâàòà è áëèçêèòå íà ïî÷èíàëèòå.



Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 4290
10.07.2020 Çàòâîðèõà äåòñêà ãðàäèíà è îùå åäíà ÿñëåíà ãðóïà âúâ Âàðíà çàðàäè
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10.07.2020 Áåáå íà ÷åòèðè ìåñåöà å ñðåä íîâèòå ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñ â Ñìîëÿí
10.07.2020 Çàòâàðÿò äîìîâåòå çà ñîöèàëíè óñëóãè çàðàäè COVID-19
10.07.2020 Àêàä. Ïåòðóíîâ: Áåðåì ïëîäîâåòå íà ìà÷îâåòå è áàëîâåòå
10.07.2020 Ä-ð Ñòîèöîâà: Íå ñå âèæäà êðàÿò
10.07.2020 Âúïðåêè çàáðàíàòà äèñêîòåêèòå è áàðîâåòå âúâ Âàðíà ïðîäúëæàâàò äà ðàáîòÿò
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Òå òîâà èñêàò äà íè çàáðàíÿò äà èçëèçàìå îò Áã, è òîâà àêî íå å ðåïðåñèÿ!
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Àêî ÿäîñàòå îùå ìàëêî áîêî è ùå ñòèãíàò äî 500 íà äåí
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Ïðåäè òîçè ðúñò, íå ïîçíàâàõ è íå âèäÿõ íèòî åäèí ñ êîðîíà....ñåãà ñ òåçè áðîéêè îùå ïî- ìàëêî! È ïðåäè íÿêîè äà ìå ïîêàíè â áîëíèöèòå çà äîáðîâîëåö, âå÷å áÿõ òàì íÿêîëêî ïúòè. Êàêòî êàçàõ ôàíòîì- èñòîðèÿ
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×åòåéêè êîìåíòàðèòå ñå ÷óäÿ äàëè ñàìî â íàøèÿ ïðåêðàñåí ãðàä IQ - òî íà íàñåëåíèåòî å ïàäíàëî äðàñòè÷íî èëè òîâà âàæè çà öÿëà Áúëãàðèÿ? Êúì íåâÿðâàùèòå âúâ êîðîíà âèðóñè: Ìîëÿ êàæåòå ìè êàê äà ñòàíà ïðîñò, ÷å äà ìè å ëåñíî,êàêòî íà âàñ?
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Äî äåáèëíèòå åãîèñòè÷íè áåçñúâåñòíè áåçìîçúùíè áåçîòãîâîðíè áåç÷îâå÷íè áúëãàðè ñ åãîèñòè÷íî ìèñëåíå ìíîãî ñêîðî âñè÷êè ñòðàíè îò Åâðîïåéñêèÿ ñúþç ùå íàëîæàò êàðàíòèíà çà áúëãàðèòå êîèòî æåëàÿò äà ãè ïîñåòÿò òàêà ÷å êîè êàêâîòî ñè íàäðîáè òîâà ùå ñúðáà.
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Êîãàòî ðîäíèíèòå íà äåáèëíèòå áåçñúâåñòíè áåçìîçúùíè áåçîòãîâîðíè áåç÷îâå÷íè áúëãàðè åãîèñòè ñ åãîèñòè÷íî ìèñëåíå ñå çàðàçÿò ñ êîâàðíàòà áîëåñò êîðîíàâèðóñ è íåäàé ñå áîæå ïî÷èíàò îò íåÿ òîãàâà äåáèëíèòå åãîèñòè â Áúëãàðèÿ ùå ïîâÿðâàò ÷å êîðîíîâèðóñà å îïàñíà áîëåñò è íå å çà ïîäöåíÿâàíå.Æàëêîòî å ÷å çàðàäè äåáèëíèòå åãîèñòè÷íè áúëãàðè â Áúëãàðèÿ ñòðàäàìå íèå íîðìàëíèòå Áúëãàðè.
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Ìè òîé áàòå áåøå êàçàë : Âðåìå å äà èìà ïîíå 300 çàðàçåíè. å*àòè ïðîðîêà.
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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240 ñà íîâèòå ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñ ó íàñ, 16 âúâ Âàðíà
05:59 / 09.07.2020
Çàëîâèõà êðàäåöà îò Êðàéáðåæíàòà àëåÿ âúâ Âàðíà
14:38 / 08.07.2020
Òðÿáâà ëè ÿêî äà èçìðåì, çà äà çàòâîðèì äèñêîòåêèòå è ñòàäèîíèòå?
10:23 / 08.07.2020
Ðàçòúðñâàù êîìåíòàð: Ñèòóàöèÿòà ñ âèðóñà â Áúëãàðèÿ å òîòàëíî èçïóñíàòà, äî 15 äíè ùå èìà ïî 500 çàðàçåíè
22:53 / 08.07.2020
Ðåêîðä ó íàñ ïî íîâîçàðàçåíè! Èçëåêóâàíèòå - ñàìî 37!
06:15 / 08.07.2020
Ä-ð Ñèáèëà Ìàðèíîâà çà Ìàíãúðîâ: Íå ìîãà äà ãî íàðåêà ëåêàð, íàãúë å, îáèæäà è ëúæå!
14:30 / 09.07.2020
Îôèöèàëíî: Âèæòå êîè ìåðêè âúðíàõà ó íàñ è îòêîãà âëèçàò â ñèëà!
12:15 / 09.07.2020
Àêòóàëíè òåìè
Ãðèïíà åïèäåìèÿ îáõâàíà ñòðàíàòà
Àêöèÿ íà ïðîêóðàòóðàòà â ÌÎÑÂ
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©2008 - 2019 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Varna24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Varna24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Varna24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
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