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|Íîâ àáñîëþòåí àíòèðåêîðä! 330 íîâîçàðàçåíè ó íàñ, 21 îò òÿõ âúâ Âàðíà
Ó íàñ êúì ìîìåíòà ñà ïîòâúðäåíè 6672 ñëó÷àÿ íà íîâèÿ êîðîíàâèðóñ, 3181 îò êîèòî ñà àêòèâíè. Èçëåêóâàíèòå ëèöà ñà 3229. Ïðåç ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå ñà ðåãèñòðèðàíè 63 îò òÿõ.
525 ñà ïàöèåíòèòå ñ äîêàçàíà êîðîíàâèðóñíà èíôåêöèÿ, íàñòàíåíè â ëå÷åáíè çàâåäåíèÿ çà áîëíè÷íà ïîìîù. Îò òÿõ 28 ñå íàìèðàò â èíòåíçèâíè îòäåëåíèÿ èëè êëèíèêè.
Íàöèîíàëíàòà èíôîðìàöèîííà ñèñòåìà ïîêàçâà, ÷å ó íàñ COVID-19 å êîíñòàòèðàí ïðè 490 ëèöà-ìåäèöèíñêè ñëóæèòåëè. 14 íîâè ñëó÷àÿ ñà ðåãèñòðèðàíè ïðåç èçìèíàëèòå 24 ÷àñà. Îò òÿõ 4 ñà óñòàíîâåíè ïðè ëåêàðè, 6 - ïðè ìåäèöèíñêè ñåñòðè, 1 - ïðè ñàíèòàð è 3 - ïðè äðóã ìåäèöèíñêè ïåðñîíàë.
262 ñà ïî÷èíàëèòå ëèöà, ïðè êîèòî å áèë ïîòâúðäåí íîâèÿò êîðîíàâèðóñ. Òðè ñà íîâèòå ñëó÷àè îò ïîñëåäíîòî äåíîíîùèå. Ïî÷èíàëè ñà æåíà íà 75 ã. ñ äèàáåò, æåíà íà 79 ã. ñ ïíåâìîíèÿ, çà êîÿòî íÿìà èíôîðìàöèÿ çà ïðèäðóæàâàùè çàáîëÿâàíèÿ, è æåíà íà 74 ã. ñ ïíåâìîíèÿ, çà êîÿòî ñúùî íÿìà èíôîðìàöèÿ çà ïðèäðóæàâàùè çàáîëÿâàíèÿ.
Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî èçêàçâà ñúáîëåçíîâàíèÿ íà ñåìåéñòâàòà è áëèçêèòå íà ïî÷èíàëèòå.
|Îùå ïî òåìàòà:
|îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 4290
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Êîìåíòàðè (55)
Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Varna24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
Âèæ îùå:
240 ñà íîâèòå ñëó÷àè íà êîðîíàâèðóñ ó íàñ, 16 âúâ Âàðíà
05:59 / 09.07.2020
Çàëîâèõà êðàäåöà îò Êðàéáðåæíàòà àëåÿ âúâ Âàðíà
14:38 / 08.07.2020
Òðÿáâà ëè ÿêî äà èçìðåì, çà äà çàòâîðèì äèñêîòåêèòå è ñòàäèîíèòå?
10:23 / 08.07.2020
Ðåêîðä ó íàñ ïî íîâîçàðàçåíè! Èçëåêóâàíèòå - ñàìî 37!
06:15 / 08.07.2020
Îôèöèàëíî: Âèæòå êîè ìåðêè âúðíàõà ó íàñ è îòêîãà âëèçàò â ñèëà!
12:15 / 09.07.2020
Àêòóàëíè òåìè
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