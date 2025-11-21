Днес (21 ноември) от 17:30 ч. в Музея за нова история ще се състои представяне на историческия албум "От Нюрнберг до Варна", посветен на Международния наказателен трибунал в Нюрнберг и Народния съд във Варна.Автори са Траян Димитров - историк, завеждащ отдел "Нова история" към Регионален исторически музей - Варна и Симеон Кулиш, историк, учител, научен секретар на Тракийския научен институт, филиал Варна.В уникалното издание ще можете да се запознаете с процеса в Нюрнберг, съдбата на д-р Стефан Клечков, преврата във Варна на 8 срещу 9 септември 1944 г., Народния съд във Варна - присъдите на Първи и Осми състав, с живота и делото на народния обвинител и кмет на Варна - Гено Гутев, както и с Мемориала на Франко.