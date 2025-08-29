ЗАРЕЖДАНЕ...
Нов фотографски фестивал стартира във Варна
Фестивалната програма включва представяния на фотографски проекти от гостуващите автори, кръгла маса и дискусионни панели, отворени за публиката и три фотографски изложби, визуално интерпретиращи и продължаващи темата на фестивала.
Сред акцентите на фестивала е документалният проект "ВАРНА“ на фотографката с български корени Катерина Шошева (Молдова), която разглежда града през семейната история и личните си детски спомени. Още две изложби ще разкрият виждането на младите хора за града, в който са родени или учат и живеят. Младите фотографи ще представят документалните си фотографски серии за Варна, създадени във фотографска програма "НА ФОКУС“ (2024–2025) под менторството на Михаела Аройо и Денислав Стойчев от Аморфа Академия.
Фотографският фестивал "НА ФОКУС" цели да създаде форум за срещи на нови и утвърдени професионалисти в полето на фотографията, както и на любители и почитатели на фотографското изкуство. Мисията му е да насърчи младите фотографи да развиват своя творчески потенциал, да създаде възможности за нови сътрудничества и срещи с професионалисти от цял свят и да разшири достъпа до културни събития, свързани с фотографията в морската столица.
Фестивалът се реализира от Младежка фондация "Аморфа“ в рамките на програма "НА ФОКУС“ с финансовата подкрепа на Национален фонд "Култура“. Партньори на събитието са БНР – Радио Варна, Фотосинтезис Варна и пространство за култура и обучение "Аморфа“. Входът за всички събития е свободен.
Пълна информация за гостите и събиятата на фестивала може да намерите на сайта на Фотографски фестивал "НА ФОКУС“.
