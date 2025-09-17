ЗАРЕЖДАНЕ...
Нов инцидент! Голям клон се стовари на метри от човек в центъра на Варна
© БНР
Всекидневно се извършват огледи на зелената система в града от експерти, а при установени проблеми дървета се издава заповед за премахването им. С приоритет за проеврки са местата, на които има най-голямо струпване на хора. Това каза Тихомир Тимов, директор на общинската дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване".
Той подчерта, че не са получавали сигнал за този район.
Тимов припомни, че след обследване на всички дървета в градинаката до филиала на театъра са отстранени опасните видове, а след това е приета нова компенсаторна програма за засаждане на нови дървета.
Проверяват се дърветата и в Морската градина, увери той.
Още от категорията
/
ПП-ДБ-Варна: Благомир Коцев е задържан, само защото е избран на този пост и ще бъде освободен, когато бъде отстранен
16.09
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Цигани са нападнали таксиметров шофьор във Варна! Били са неадекв...
21:31 / 16.09.2025
От "Фрапорт" отговориха за готвения протест от служители на летищ...
14:47 / 16.09.2025
Варненска болница стана пионер при новите технологии за лечение н...
16:15 / 16.09.2025
Заметресение край Сливен
09:45 / 15.09.2025
3200 първокласници ще прекрачат училищния праг във Варна днес
08:22 / 15.09.2025
Съпругата на Коцев: Детето ни пита непрекъснато къде е тати. Казв...
21:25 / 14.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.