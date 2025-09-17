Голям клон се стовари на метри от преминаващ човек в градинаката около храма "Св. Петка" във Варна през почивните дни. За щастие инцидентът се разминава без пострадали, каза живеещ в района, очевидец на случката пред БНР.Всекидневно се извършват огледи на зелената система в града от експерти, а при установени проблеми дървета се издава заповед за премахването им. С приоритет за проеврки са местата, на които има най-голямо струпване на хора. Това каза Тихомир Тимов, директор на общинската дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване".Той подчерта, че не са получавали сигнал за този район.Тимов припомни, че след обследване на всички дървета в градинаката до филиала на театъра са отстранени опасните видове, а след това е приета нова компенсаторна програма за засаждане на нови дървета.Проверяват се дърветата и в Морската градина, увери той.