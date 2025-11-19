Емблематичният хотел "Черно море“, чийто силует е един от най-запомнящия се в пейзажа на Варна и се вижда от корабите в морето, вече има нов красив и голям светещ надпис.Това е поредната част от реконструкцията и модернизацията на символ на града.Проектът включва преустройство, реконструкция и основен ремонт на широкото тяло и мерки за енергийна ефективност с външна евакуационна стълба.Дейностите започнаха през декември 2019 г. В средата на 2023 г. приключи ремонтът по южната и западната страна с пристрояване на двуетажен кафе-бар.