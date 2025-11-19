Нов красив надпис вече откроява емблема на Варна
© Varna24.bg
Това е поредната част от реконструкцията и модернизацията на символ на града.
Проектът включва преустройство, реконструкция и основен ремонт на широкото тяло и мерки за енергийна ефективност с външна евакуационна стълба.
Дейностите започнаха през декември 2019 г. В средата на 2023 г. приключи ремонтът по южната и западната страна с пристрояване на двуетажен кафе-бар.
Лена Бориславова: СГС най-накрая прогледна, че не е изначално компетентен да разглежда делото срещу Благомир Коцев
