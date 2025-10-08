ЗАРЕЖДАНЕ...
Нов музикален фест ще доведе световни звезди във Варна
Събитието се реализира с финансовата подкрепа на Фонд "Култура“ на Община Варна и ще впечатли публиката с мултижанрова програма. В пилотното издание на фестивала ще участват световноизвестни изпълнители като Goran Bregovic Orchestra, Оркестър Карандила, Mo'Horizons Live Band, Galliano Live Band, Incognito Live Band, Stereo MC's, Руши и много други. В третия ден са включени само големи български звезди, варненски артисти и диджеи, чиито имена ще бъдат разкрити по-късно.
Събитието ще се осъществи в партньорство с варненската организация "Sake“ и организаторите на фестивалите EXIT и Spirit of Burgas. Амбицията е Park Fest да се превърне в ежегодна културна емблема на града, подпомагайки туризма и местната икономика и удължавайки културния сезон извън активните летни месеци.
На втората сесия за 2025 година Фонд "Култура“ към Община Варна бяха одобрени общо 91 проекта в различни направления на културната дейност. Финансиране получиха разнообразни проекти в направленията традиционни, нови и мултидисциплинарни фестивали, визуални и изпълнителски изкуства, музика, литература, филмово изкуство, архитектура и дизайн, както и в сферата на любителското творчество и културно-историческо наследство.
Сред вече реализираните по-значими проекти, получили финансиране, са фестивалът за визуални изкуства Art realm con, Varna Rock Adventure, БУНА, Пиктоплазма, Международният филмов фестивал "Любовта е лудост“, Международният кинофестивал "Карантината“, Международният джаз фестивал "Любовта е лудост“, музикалните фестивали "Радар“ и "Чайки“, Международният черноморски театрален фестивал, Фестивалът за българско игрално кино "Златна роза“, Международният филмов фестивал "Любовта е лудост“ и много други значими събития.
Сред текущите и предстоящите културните инициативи, подкрепени финансово от Фонд "Култура“ на Община Варна, са още Международният куклен фестивал "Златният делфин“, Varna Jazz Days Festival (където ще участват изпълнители на модерен джаз, космически звукови пейзажи, балканска музика и фламенко), Международният флейтов конкурс, Осми международен детски и младежки фестивал "Звезди на сцената“ и множество други събития, които утвърждават културната програма на град Варна като една от най-интересните, динамични и разнообразни.
