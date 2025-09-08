Сподели close
Нов пожар във Варна. Три екипа на пожарната са на улица "Девня "във Варна, за да потушат огнената стихия. Намира се в района под кръговото.

Пожарът е възникнал в сухи треви. От пожарната съобщават, че няма пострадали.

Към момента няма опасност за яхтеното пристанище.