ЗАРЕЖДАНЕ...
Нов пожар във Варна, три екипа са на терен
© Varnensko utro
Пожарът е възникнал в сухи треви. От пожарната съобщават, че няма пострадали.
Към момента няма опасност за яхтеното пристанище.
Още по темата
/
Над 50 декара е обхванал пожарът над "Аспарухово", на място са шест пожарни, доброволци и водоноска
07.09
Голям пожар във Варна
07.09
Експерти: Пожарът в Пирин вероятно ще се класифицира като най-големият горски пожар в новата ни история
03.09
След пожара в Белослав: Хората не могат да забравят ужаса от писъка на животните, изгорели живи при пожара
02.09
Пожар високо в Рила
28.08
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Над 50 декара е обхванал пожарът над "Аспарухово", на място са ше...
17:36 / 07.09.2025
Пожарът над "Аспарухово" е върхов и труднодостъпен, в близост има...
16:58 / 07.09.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.