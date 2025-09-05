"От няколко дни изобщо не тече. И трите чучура са пресъхнали", оплакаха се варненци, като посочиха любимата чешма на Дом "Младост".Не е ясна причината за спряното водоподаване.Припомняме, че чешмата с барелефа на капитан Петко войвода, известна сред варненци като чешмата на Дом "Младост“, бе преместена заради проекта за нов обект на мястото на първия СПА център във Варна. Откриването й стана преди повече от година – на 3 юни 2024 година, когато бе отслужен тържествен водосвет.Тогава бе съобщено, че водата все още не бива да се консумира, тъй като каптажът не е функционирал 3 години и застоялата вода трябва да се изтече.