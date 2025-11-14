Проблемът с главните пешеходни артерии във Варна продължава. Сега пропадна и част от площад "България“ – сухият фонтан с Рибаря, който е пресечна точка на улиците "Воден“ и "Михаил Колони“ с бул. "Княз Борис I“.6 години след края на ремонта на ул. "Михаил Колони" във Варна тя вече изглежда така, сякаш е част от военните действия в Украйна. Паветата на много места са хлътнали или изскочили. Има множество неравности, особено около шахтите.Последно по улицата се отвори голяма дупка – от дъждовете в началото на октомври. Участъкът от площад "България“ до Шишковата градинка обаче е изключително компрометиран, постоянно хлътват павета и има доста неравности. И това е факт, въпреки че тя вече е пешеходна, и няма как ежедневния трафик на автомобили да са причината за разместването на настилката.Улица "Михаил Колони" (в частта и от бившия ресторант "България", фонтанчето с рибаря, до Шишковата градинка) бе основно реконструирана по проекта "Естетизация и модернизация на градската среда“, който бе с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Региони в растеж“. Средствата за реконструкцията на целия проект бяха над 1.3 млн. лв.На този участък от ремонта на центъра на Варна не му върви или може би е омагьосан. Преди повече от две години улица "Михаил Колони" пропадна сериозно в близост до двора на училище "Св. Климент Охридски". Чести са и пропаданията на Шишкова градинка.