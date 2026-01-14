Сподели close
За нов проблем с еврото, сигнализираха търговци във Варна. От няколко дни има недостиг на евромонети.

Продавачи молят клиентите за точна сума, тъй като нямат да връщат.

Пред репортер на Varna24.bg търговци довериха, че избягват да връщат в стотинки, въпреки че им е позволено по закон до края на този месец, ако не могат да дадат рестото в евро. Причината е, че клиентите се цупят, дори понякога отказват покупката, което води до анулиране, сторниране – куп главоболия на продавачите.

В един от обектите във Варна пък разказаха, че дори и евро банкноти не им достигат и молят клиентите да плащат с карта. "Продължава практиката да идват хора със столевки, за да си купят нещо дребно и да ги превъртят така в евро. Това обаче изпразва и нашите каси“, обясниха търговци.

Все пак се надяват до 10-ина дни проблемът да почне да утихва.

"С колеги се майтапим, че клиентите сякаш са на лов за евро – трупат си го у дома, като някое скъпоценен трофей и не искат да се разделят с него“, разказаха още продавачи.