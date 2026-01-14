За нов проблем с еврото, сигнализираха търговци във Варна. От няколко дни има недостиг на евромонети.Продавачи молят клиентите за точна сума, тъй като нямат да връщат.Пред репортер натърговци довериха, че избягват да връщат в стотинки, въпреки че им е позволено по закон до края на този месец, ако не могат да дадат рестото в евро. Причината е, че клиентите се цупят, дори понякога отказват покупката, което води до анулиране, сторниране – куп главоболия на продавачите.В един от обектите във Варна пък разказаха, че дори и евро банкноти не им достигат и молят клиентите да плащат с карта. "Продължава практиката да идват хора със столевки, за да си купят нещо дребно и да ги превъртят така в евро. Това обаче изпразва и нашите каси“, обясниха търговци.Все пак се надяват до 10-ина дни проблемът да почне да утихва."С колеги се майтапим, че клиентите сякаш са на лов за евро – трупат си го у дома, като някое скъпоценен трофей и не искат да се разделят с него“, разказаха още продавачи.