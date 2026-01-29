Клиниката по кардиохирургия в УМБАЛ "Св. Марина“ - Варна има нов ръководител - доц. д-р Владимир Корновски, утвърдено име в българската кардиохирургия с дългогодишен клиничен и оперативен опит. Професионалният му път е неразривно свързан със сложната кардиохирургична практика и с трайно утвърждаване на безкомпромисно качество в медицинската практика. Прецизният и отговорен подход в работата му е добре разпознаваем в сферата на здравеопазването и носи стабилност в една от най-отговорните медицински области.Под ръководството на доц. д-р Владимир Корновски кардиохирургията във Варна очертава ясна професионална и академична перспектива. Наред с високите стандарти в грижата за пациентите, неговото присъствие оформя клиниката като естествена среда за специализация, приемственост и развитие на следващото поколение кардиохирурзи.В тази посока клиниката продължава да утвърждава ролята си като значим център за кардиохирургия, който привлича пациенти от страната и допринася за устойчивото развитие на специалността.