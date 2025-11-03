Сподели close
Протест се проведе днес рано сутринта във Варна. Природолюбители се събраха пред общинския приют за безстопанствени кучета в с. Каменар.

Протестът им започва в 8 часа. Той е насочен срещу очакваното назначаване на нов ветеринарен лекар, който според тях е с лоша репутация.

"Протестът ни е продиктуван от продължилите нередности, свързани с избора на ветеринарен лекар на общинския приют в с. Каменар, както и с назначаването на нов, с доказана некомпетентност“, съобщи за Varna24.bg Стефан Курдов, председател на сдружение "Зоопатрули“ във Варна.

В протестът по думите му се включиха и представители на различни природозащитни организации. "Организиран е от Николай Добрев, председател на структурата "Зоозащита" и е подкрен от сдружение "Зоопатрули", поясни Стефан Курдов.