Протест се проведе днес рано сутринта във Варна. Природолюбители се събраха пред общинския приют за безстопанствени кучета в с. Каменар.Протестът им започва в 8 часа. Той е насочен срещу очакваното назначаване на нов ветеринарен лекар, който според тях е с лоша репутация."Протестът ни е продиктуван от продължилите нередности, свързани с избора на ветеринарен лекар на общинския приют в с. Каменар, както и с назначаването на нов, с доказана некомпетентност“, съобщи заСтефан Курдов, председател на сдружение "Зоопатрули“ във Варна.В протестът по думите му се включиха и представители на различни природозащитни организации. "Организиран е от Николай Добрев, председател на структурата "Зоозащита" и е подкрен от сдружение "Зоопатрули", поясни Стефан Курдов.