Varna24.bg, a именно състоянието на родния трибагреник на "Почивка", станал емблематичен за града заради размерите си.
На връх 22 септември варненци забелязаха, че знамето не е подменено, което предизвика бурни политически страсти, а се вее съдрано на входа на града. По темата реагираха общинският съветник от ГЕРБ Тодор Балабанов и варненският депутат от Движението за права и свободи Ерджан Ебатин.
Ебтин написа:
"Днес със мен се свърза Председателя на ДПС и ПГ на ДПС НОВО НАЧАЛО г-н Делян Пеевски и лично настоя от името на ДПС да се предприемат незабавни действия флагът да бъде подменен с нов и да направя всичко необходимо това да се случи веднага!
Във връзка с неговото нареждане се свързах с овластените лица в община Варна, която е собственик на тази инфраструктура и заявих, че от името на ДПС НОВО НАЧАЛО желаем да направим дарение за да подменим скъсания български трибагреник с чисто нов!
Свързал съм се вече с фирмата, която ги шие и съм поръчал двата флага - новите знамена ще са готови около 8-10 октомври по техни разчети - всеки флаг има площ около 300 кв. метра!"
Павел Попов отговори публично по темата:
Двете публикации, които виждате на снимките, принадлежат на лидерите на ГЕРБ и на ДПС - Ново начало във Варна. Появяват се в рамките на един час в профилите им във Фейсбук.
Този синхрон може да замести всички анализи и коментари относно случващото се с кмета на Варна Благомир Коцев. Катастрофичните вопли на реваншистите от ГЕРБ-Варна си намериха покровител в лицето на новия разпределител на порции от ДПС-НН. Злорадството и мнимата загриженост правят преврат заедно, използвайки съдебната система като оръжие.
Искам да уверя варненци, че смяната на знамената вече се подготвя от Общината. Дарение от политическа партия ДПС-Ново начало или свързани с нея лица няма да приемем.
Свобода за Благомир Коцев!
Припомняме, че на 25 юни 2009 година в подножието на парк-паметника на Българо-съветската дружба на Жеравния хълм бяха развети най-големите знамена в Европа - българско и на Европейския съюз, всяко с площ от 279,5 кв. метра. Флаговете са на внушителни конструкции с височина 52,6 метра.
