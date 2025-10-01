Днес - 1. октомври в Окръжния съд във Варна встъпи в длъжност нов съдия. С решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет от 16. септември тази година, Камен Господинов беше преместен като класиран кандидат за заемане на длъжността "съдия“ в съдебната институция в конкурс за преместване в Наказателно отделение.На тържествена церемония пред общото събрание на магистратите от Варненски окръжен съд, той положи клетва за първоначално встъпване в длъжност. Председателят на Окръжен съд – Варна Цвета Павлова го приветства в екипа на съда, пожела му бърза адаптация и да изпълнява задълженията си по съвест, вътрешно убеждение и да се ръководи в действията си само от закона.Камен Господинов е завършил юридическото си образование през 2001 г. в Техническия университет във Варна. От 1996 г. до 2000 г. е работил като районен инспектор в града, след което до 2007г. е работил като дознател в морския град. От 2007 г. до 2009 г. е бил назначен на длъжност старши дознател в Главна дирекция на полицията в София. От 2009 г. до 2012 г. е бил прокурор в Районна прокуратура – Несебър, а до 2016 г. - прокурор в Районна прокуратура - Бургас. До 2017 година е бил административен ръководител на Районна прокуратура – Котел, след което става прокурор в Специализираната прокуратура, а след закриването и́ е преместен в Софийска градска прокуратура. Придобил е над 20 години общ юридически стаж, от които над 15 години в като прокурор.