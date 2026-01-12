Wizz Air обяви днес старта на три нови директни маршрута от София и Варна за летния сезон на 2026 г. Авиокомпанията ще изпълнява полети по линиите София – Сантандер (Испания) от 31 март, София – Корфу (Гърция) и Варна – Катовице (Полша), столица на Гора Силезия от 7 юни. Билетите са вече в продажба и могат да бъдат закупени на wizzair.com и в мобилното приложение на авиокомпанията на цени, започващи от 29,991 евро.С добавянето на новите линии Wizz Air затвърждава лидерската си позиция в България, като едновременно стимулира входящия и изходящия туризъм, разширява възможностите за пътувания с цел посещение на роднини и приятели и подобрява свързаността на страната с ключови европейски пазари в Южна, Западна и Централна Европа. Новите маршрути допринасят за по-добрата достъпност на българските летища и за по-голям избор от удобни и достъпни въздушни връзки за пътниците от цялата страна."Разширяването на Wizz Air с две нови директни линии от София е ясен знак, че съвместните ни усилия за подобряване на свързаността, качеството на обслужване и цялостната привлекателност на столичното летище дават отлични резултати. Линията до Сантандер, която е първата директна връзка от София със Северна Испания, заедно с новата услуга до Корфу, не само разширява възможностите за пътуване на българските пътници, но и създава допълнителен потенциал за входящ туризъм и икономическо развитие чрез свързването на България с ключови европейски пазари“, каза Хесус Кабайеро, главен изпълнителен директор на СОФ Кънект."Приветстваме откриването на новия маршрут Варна-Катовице като още една важна стъпка към разширяването на свързаността на Летище Варна. Новата линия създава допълнителни възможности за пътуване за българските пътници и едновременно с това подкрепя входящия туризъм и развитието на бизнес контактите между България и Полша. Високо ценим партньорството си с Wizz Air и последователния им ангажимент към развитието на устойчива и достъпна въздушна свързаност от Българското Черноморие“, заяви Михаел Ройш, главен изпълнителен директор на "Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД – оператор на Летище Варна.Сантандер, перлата на Кантабрия, съчетава по неповторим начин елегантността със суровата красота на Кантабрийското крайбрежие. Разположен около един от най-красивите заливи в света, градът впечатлява с легендарния плаж "Ел Сардинеро“ и с величествения кралски дворец "Ла Магдалена“. Любителите на изкуството и модерния дизайн могат да открият своето вдъхновение в център "Ботин“, а за търсачите на приключения Сантандер е врата към "Зелената Испания“ – регион, известен със своите планински пейзажи, пещери с праисторическо изкуство и превъзходна кухня с морски дарове.Директните полети на Wizz Air от София до Сантандер стартират на 31 март, като ще се изпълняват два пъти седмично – във вторник и събота. Билетите са в продажба и могат да бъдат закупени на цени от 39,991 евро.Корфу е сред бижутата на Йонийско море, остров, който омагьосва със своята природа и съчетанието от гръцки дух и венецианска аристократичност. Старият град на Корфу, част от световното културно наследство на ЮНЕСКО, внушителните крепости, дворецът "Ахилион“ и тюркоазените заливи на Палеокастрица са само част от забележителностите – рай за любителите на слънцето и морето. Освен на безкрайните маслинови гори, посетителите могат да се насладят още и на автентичния вкус на местната кухня и прочутия ликьор от кумкуат, превърнал се в символ на острова.Wizz Air стартира директната линия София – Корфу на 7 юни с полети два пъти седмично – във вторник и неделя. Билетите са в продажба и могат да бъдат закупени на цени от 29,991 евро.Катовице носи титлата "Творчески град на музиката“ на ЮНЕСКО, смело съчетавайки минало и бъдеще. Полският град, превърнал се от индустриален център в средище на културата и дизайна, впечатлява с футуристичната зала "Сподек“, наподобяваща кацнала летяща чиния, и мистичния квартал "Никишовец“, чиито автентични сгради от червени тухли пазят духа на старата Силезия. Емблематичният Силезийски музей пък, вграден по виртуозен начин в територията на бивша въглищна мина, е задължителна спирка за любителите на историята и изкуството.Полетите на Wizz Air по новия маршрут Варна – Катовице ще се изпълняват от 7 юни, два пъти в седмицата – в четвъртък и неделя. Билетите са в продажба и могат да бъдат закупени на цени от 29,991 евро."Щастливи сме да посрещнем новата година с толкова позитивни новини за нашите български пътници. Трите нови маршрута са поредно доказателство за нашия ангажимент да предлагаме по-голям избор от вълнуващи възможности за пътуване на достъпни цени, в съответствие с трансформационния ни план Customer First Compass, който поставя клиентите на първо място. С въвеждането на новите линии вече предлагаме полети по 34 маршрута до 16 държави от София и по 17 маршрута до 9 държави от Варна“, сподели Габриеле Империале, мениджър "Корпоративни комуникации“ в Wizz Air.Wizz Air оперира днес 58 маршрута до 18 държави от България, а дългосрочното развитие на превозвача в България продължава и през 2026 г. Авиокомпанията е обслужила близо 16 000 полета, като поддържа степен от 99,6% изпълнение на полетите. Wizz Air оперира в България от 2005 г. и само през 2025 г. е превозила над 3,1 милиона пътници от и до страната. През зимния сезон 2025 г. авиокомпанията предлага над 1,6 милиона места за пътуване от България, което представлява увеличение на капацитета с 44,5% в сравнение със зимата на 2024 г. От началото на дейността си в България Wizz Air е превозила близо 33 милиона пътници.Като част от ангажиментите си към българските пътници, Wizz Air ще оперира новите директни връзки със самолети Airbus A321neo, които осигуряват с 20% по-нисък разход на гориво, с 20% по-ниски емисии на CO₂ и с 50% по-малко шум в сравнение със самолетите от предишното поколение. Близо две трети от флотилията на Wizz Air вече се състои от самолети Airbus A321neo, а средната възраст на флотилията е малко над 4,5 години, което поставя Wizz Air сред авиокомпаниите с една от най-младите и най-ефективни флотилии в света.