С водосвет за здраве и благополучие новата детска градина №52 "Бялата лястовица" беше официално открита. Неслучайно за тържеството бе избрана днешната дата, когато православната църква почита паметта на Светите мъченици София, Вяра, Надежда и Любов.Бялата лястовица е символ на надеждата и ние наистина възлагаме големи надежди на това учебно заведение, защото от много години във Варна не е откривана нова детска градина. Надяваме се "Бялата лястовица" да е образецът, който ще даде тласък на промяната на цялостната среда на предучилищното образование в града. Имаме нужда от такава промяна и с този проект сме на прав път, каза по време на откриването изпълняващият функциите кмет на Варна Павел Попов.Пред присъстващите той отбеляза и някои съществени предимства на новата детска градина, заложени още при проектирането й. Пространството е решено така, че да стимулира свободата. Ние вярваме, че детето от най-ранна възраст трябва да бъде участник в живота на обществото. Не трябва да поставяме клишето, че децата са бъдещето, защото в него се съдържа вярването, че трябва да ги изчакаме да съзреят, а децата са личности в състояние на неограничен потенциал от най-ранна възраст. Те могат да формират възрастните в не-по-малка степен, отколкото възрастните могат да формират тях, подчерта Павел Попов. По думите му именно затова е важно пространствата на образователните институции да са организирани около идеята за доверие към децата и точно това е постигнал тук проектантът на сградата.С поздравление към присъстващите се обърна и кметът на район "Одесос" Янислава Шопова, която сподели надеждите си преобразуващата роля, която модерната детска градина ще има за тази често пренебрегвана част на града. На церемонията по откриването присъстваха още екипът на дирекция "Образование и младежки дейности" с директор Антоанета Хинева, директори на общински детски градини, ръководители и представители на културни и образователни институции в града. Директорът на новата детска градина Даниела Димитрова приветства присъстващите и благодари на всички, които са допринесли за това днес в нея вече да учат и играят децата на Варна. Вместо с традиционното прерязване на лентата при откриването на нов обект днешният повод беше отбелязан като символично преодоляване на финалната лента.За своите възпитаници, които към монета са малко над 70, разпределени в две първи, една втора и една трета възрастови групи, детската градина отвори врати на 15 септември. Нейният капацитет е за общо 100 деца, по 25 в четирите възрастови групи и към момента са обявени свободни места без райониране за 5-годишни (трета възрастова група).Детска градина №52 "Бялата лястовица" се намира в район "Одесос", на ул. "Велчова завера" №12. Финансирането на обекта е по Програма "Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища (2020-2024)" и бюджета на Община Варна и е на обща стойност 5,4 млн. лв. за строителство и близо 390 хил. лв. за обзавеждане.Строителните дейности са стартирали през м. март 2023г. и сградата е въведена в експлоатация през м. ноември 2024 г. През летните месеци на 2025 г. завърши обзавеждането на занималните, санитарните помещения, кабинетите на администрацията, медицинския кабинет и входно фоайе.Детската градина е на три етажа – два надземни и един подземен, с обща площ на терена 2169 м2 и РЗП със сутерен – 1718 м2. Състои се от помещения за четири градински групи, физкултурно-музикален салон, кухненски офиси, санитарни помещения, кабинети, заседателна зала и самостоятелно котелно помещение.Стаите за занимания и почивка на децата са изпълнени според нормативните изисквания за площ, височина и осветеност. Обзавеждането е със съвременен дизайн, произведено от качествени материали и разпределено функционално, така че да осигури уютна и безопасна среда за децата и персонала на детската градина, лесно за обслужване и удобно за работа, близко до домашната среда. Всяка от детските групи разполага със собствено приемно помещение с гардероби и санитарен възел.Децата ще се посрещат в просторно входно фоайе, разположено в централната зона на партерния етаж. Освен функцията си на приемна, където има възможност за осъществяване на сутрешен филтър, то е решено без прегради, формирайки отворено пространство със свободна комуникация. Оттук се осигурява достъп и до вертикалната комуникация на сградата - стълбище и асансьор, както и към помещенията на първия етаж. До втория етаж отвежда удобно стълбище с модерен дизайн.На втория етаж е разположен и физкултурно-музикален салон със съблекалня. Пространството е свободно, без прегради, което позволява лесна модификация - могат да бъдат провеждани както спортни и музикални прояви, така и тържества, театрални постановки и др. Занималните на горното ниво имат излаз на широки тераси, обезопасени с високи парапети.Сградата разполага с асансьор за осигуряване на достъпност за хора с увреждания, както и с кухненски асансьор. За всяка от четирите групи в двора на градината е изградена площадка, обзаведена с безопасни, модерни и атрактивни съоръжения и мека, шумо и ударопоглъщаща каучукова настилка.Екипът на детската градина е от 16 души – по двама учители за всяка група, помощник-възпитатели, административен персонал. В нея наред с утвърдената програма за предучилищно образование екипът ще започне да се обучава за работа в популярния образователен подход, вдъхновен от философията на Реджо Емилия. Той е разработен след Втората световна война и е особено ценен с това, че поставя детето в центъра на образователния процес и уважава неговата индивидуалност и вътрешна мотивация за учене."Бялата лястовица" е първата новопостроена детска градина във Варна от 2009 г. насам, когато са открити сградите на ДГ №29 "Зрънце", ДГ №33 "Делфинче" и ДГ №45 "Морски свят". През тези повече от 15 години са разкрити филиали към ДГ №4 "Теменужка" на ул."Цар Симеон" – 2010 г., на ул. "Кап. Райчо" – 2013 г. (понастоящем ДГ "Слънчево зайче"), към ДГ №17 "Д-р П. Берон" – "Жирафче" (2014 г.), към ДГ №18 "Чайка" - "Бисерче" (2014 г.) и към ДГ №10 "Карамфилче" (2019 г.).