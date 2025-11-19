Излезе от печат книгата на проф. д-р Иван Христов от Националния исторически музей "Archaeology of the Pontic Coast Coastal. Fortresses, Settlements and Harbour Zones in the Province of Moesia Secunda“. Тя е посветена на тайните на черноморското крайбрежие и подводната археология през Късната античност. Книгата се издава от издателство "Онгъл“. Отпечатването е финансирано от фонд "Култура“ на Община Варна след спечелен проект по направление "Културно историческо наследство“.Акцент в книгата е историята на крепостите, селищата и пристанищните зони в крайбрежната зона на провинция Мизия. В текста намира място и описанието на раннохристиянски храмове построени извън крепостните стени, но в близост до малки заливи, и устия на реки. Териториално новото изследване на автора обхваща сравнително малка крайбрежна територия заключена между устията на реките Батова и Двойница, която се явява източната брегова граница на провинцията. Хронологически проучването се отнася към периода на Късната античност.В структурно отношение книгата съдържа отделни глави в които са разгледани въпроси свързани с:югоизточната, североизточна и източна граница на провинция Втора Мизия; съвременната географска подялба на територията, особености на изследваната брегова ивица и плитководната (прибрежна) зона - описание на крепости, селища, храмове и пристанищни зони.В заключителната част са представени някои проблеми и тенденции при проучването както на сухоземните обекти така и на тези под вода.Книгата освен обобщение на вече известни данни от изворите и проведените археологически проучвания на обектите включва и нови непубликувани данни и материали от собствени проучвания осъществени в периода 2023-2024 г. Тук визираме: подводните проучвания в акваторията на нос Киллик до устието на р. Камчия; геофизичните проучвания до нос Киллик и потъналия остров до устието на р. Камчия; подводните изследвания в залива Ески баалък до нос Галата; подводния оглед в пристанищата зона на крепостта Кастрици; теренните обходи в землището на с. Кранево, Близнаци, Шкорпиловци, гр. Бяла и др.Включени са така също и описанията на археологически материали и обстоятелства на откриване съхранявани във фондовете на музеите в гр. Бяла и Варна. Авторът изказва благодарност на варненските археолози д-р Игор Лазаренко, доц. д-р Валери Йотов, доц. д-р Преслав Пеев, доц. д-р Мария Манолова - Войкова, Александър Минчев и д-р Васил Тенекеджиев за ценните съвети и споделена информация за описаните старини в изследването.Книгата на проф. Христов е своеобразен пътеводител на интересни исторически крайбрежни обекти във Варненска област. Изданието излиза на английски език, но с обширно резюме, което подробно представя съдържанието, темите, откритията и на български.