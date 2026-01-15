Нова паметна плоча ще бъде открита във Варна. Тя е в чест на музикантите Асен и Найден Найденови – едни от основателите на Международният музикален фестивал "Варненско лято“.Знакът, който още е зачохлен, е сложен на блока, където преди десетилетия се е намирал техният дом – на бул. "Осми Приморски полк“, видя репортер наИзработката и поставянето на плочата са финансирани от дирекция "Култура и духовно развитие“ в Община Варна, в изпълнение на приоритетите за естетизация на градската среда през 2025 г.Тази година Международният музикален фестивал "Варненско лято“ навършва 100 години. Историята сочи, че първите Варненски музикални тържества са проведени в Летния театър от 23 юли до 1 август 1926 г.В основата на идеята са варненските културно-просветни дейци Герчо Герчев, Иван Камбуров, Васил Ставрев, Найден Найденов, Йордан Тодоров, намерили гореща подкрепа от композиторите Добри Христов, Панчо Владигеров, Маестро Георги Атанасов.В седем поредни вечери на варненска сцена са гастролирали видни наши певци и музиканти – Христина Морфова, Констанца Кирова, Петър Золотович, Панчо и Любен Владигерови, Лиляна Добри Христова. В симфоничните и хорови концерти освен титулярните диригенти са включени и Добри Христов, маестро Георги Атанасов, Панчо Владигеров, Асен Найденов, Димитър Младенов.Първият от трите симфонични концерта е посветен изцяло на българското музикално творчество. Добри Христов за първи път дирижира в родния си град своята симфонична фантазия “Тутраканска епопея".За първи път се представя пред своите съграждани и младият диригент от Софийската народна опера Асен Найденов със сол-минорната Симфония от Никола Атанасов.Последният, заключителен вокален концерт е посветен също на българската музика. Звучат творби на Добри Христов, Ангел Букурещлиев, Емануил Манолов и др.Първите Варненски музикални тържества през 1926 г. се радват на огромния интерес на варненската общественост, на летовниците и гостите. Напълно се оправдават предвижданията на Димитър Савов, изказани в навечерието на празника във вестник “Варненска поща": “Чрез музикалните тържества ще се манифестира висотата на родното ни музикално изкуство и ще се докаже, че българският народ заслужава да му се гарантират условия за духовно развитие.".