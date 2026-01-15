Нова паметна плоча ще бъде открита във Варна
© Varna24.bg
Знакът, който още е зачохлен, е сложен на блока, където преди десетилетия се е намирал техният дом – на бул. "Осми Приморски полк“, видя репортер на Varna24.bg.
Изработката и поставянето на плочата са финансирани от дирекция "Култура и духовно развитие“ в Община Варна, в изпълнение на приоритетите за естетизация на градската среда през 2025 г.
Тази година Международният музикален фестивал "Варненско лято“ навършва 100 години. Историята сочи, че първите Варненски музикални тържества са проведени в Летния театър от 23 юли до 1 август 1926 г.
В основата на идеята са варненските културно-просветни дейци Герчо Герчев, Иван Камбуров, Васил Ставрев, Найден Найденов, Йордан Тодоров, намерили гореща подкрепа от композиторите Добри Христов, Панчо Владигеров, Маестро Георги Атанасов.
В седем поредни вечери на варненска сцена са гастролирали видни наши певци и музиканти – Христина Морфова, Констанца Кирова, Петър Золотович, Панчо и Любен Владигерови, Лиляна Добри Христова. В симфоничните и хорови концерти освен титулярните диригенти са включени и Добри Христов, маестро Георги Атанасов, Панчо Владигеров, Асен Найденов, Димитър Младенов.
Първият от трите симфонични концерта е посветен изцяло на българското музикално творчество. Добри Христов за първи път дирижира в родния си град своята симфонична фантазия “Тутраканска епопея".
За първи път се представя пред своите съграждани и младият диригент от Софийската народна опера Асен Найденов със сол-минорната Симфония от Никола Атанасов.
Последният, заключителен вокален концерт е посветен също на българската музика. Звучат творби на Добри Христов, Ангел Букурещлиев, Емануил Манолов и др.
Първите Варненски музикални тържества през 1926 г. се радват на огромния интерес на варненската общественост, на летовниците и гостите. Напълно се оправдават предвижданията на Димитър Савов, изказани в навечерието на празника във вестник “Варненска поща": “Чрез музикалните тържества ще се манифестира висотата на родното ни музикално изкуство и ще се докаже, че българският народ заслужава да му се гарантират условия за духовно развитие.".
