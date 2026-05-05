Значително по-стриктни изисквания към изпълнителя, по-голям технически ресурс, засилен контрол и по-високи санкции при неизпълнение предвижда новата процедура за чистотата на Варна. Акцентите в обявената миналата седмица обществена поръчка "Събиране и транспортиране на отпадъци, почистване и поддържане на чистотата на места за обществено ползване на територията на Община Варна" бяха представени от кмета Благомир Коцев по време на пресконференция в Община Варна.

В техническата спецификация е заложен нов модел на организация, който цели по-ефективно обслужване на всички райони на Варна, включително централната градска част, жилищните комплекси, междублоковите пространства, кметствата, вилните зони, промишлените територии и курортните комплекси. Поръчката обхваща събиране и транспортиране на битови, едрогабаритни, биоразградими и зелени отпадъци, почистване около контейнерите, механизирано и ръчно метене, миене на улици, площади, спирки, подлези, междублокови пространства, детски и спортни площадки.

Един от основните акценти в новата обществена поръчка е сериозното увеличение на изискуемата техника. В сравнение с досегашното техническо обезпечаване, в новата процедура е заложена с почти 50% повече техника, необходима както за сметосъбиране и сметоизвозване, така и за метене и миене на улици. Значение има и колко нови са камионите, предлагани от участниците в публичната процедура.

Специално внимание е отделено на курортните комплекси. В техническата спецификация са предвидени отделни сметоизвозващи автомобили за обслужване само на курортните комплекси. Това ще позволи по-добра организация в зоните с повишено натоварване през активния туристически сезон и ще намали риска ресурсът за курортите да бъде пренасочван за други части на града.

Новата спецификация засилва контрола върху изпълнението чрез по-прецизно проследяване на специализираните камиони. Изпълнителят ще бъде задължен да осигури мониторинг в реално време, датчици за отчитане на работата на специализираната техника и електронен обмен на данни с Община Варна. Така ще може да се проследява не само движението на техниката, но и реалното извършване на конкретните дейности — обслужване на съдове, миене, метене, зимно обработване и други.

Предвидени са и по-високи санкции при неизпълнение или некачествено изпълнение, включително по-опростени клаузи за прекратяване на договора. Глобите ще се налагат на фирмата-изпълнител при липса на минимално изискуемата техника, техника, която не отговаря на екологичните стандарти, неизпълнение на графици, пропуснати съдове, непочистени площадки около контейнерите, липса или неверни GPS данни, смесване на отпадъци и други нарушения.

Особено важен елемент е, че при системно неизпълнение санкцията няма да бъде само формална. Ако в даден район или кметство за отчетния месец бъде установено неизпълнение по график над 5%, съответната дейност няма да се заплаща в пълния й обем. Това създава реален финансов механизъм за дисциплиниране на изпълнителя и защита на обществения интерес.

В новата процедура е заложено и зимното почистване и обработване на улици, булеварди и други обществени територии. Предвидена е оптимизация на механизацията, за да може да изпълнява както дейностите по зимно поддържане, така и миенето на улици. По този начин ще се избегне заплащането на т.нар. "такса готовност", която очакват фирмите, кандидатстващи за зимна поддръжка и ще се спести значителен публичен ресурс.

Предвидено е и изграждането на общински капацитет, за да може да се почистват засегнати територии при критични ситуации. Това включва дейностите събиране и извозване на отпадъци от обществени територии, около съдове за битови отпадъци, от нерегламентирани сметища и други проблемни точки. Целта е при евентуално неизпълнение от страна на фирмата или при възникване на критични замърсявания общината да не бъде зависима единствено от външния изпълнител. Осигуряването на допълнителен общински ресурс е предмет на текущи разговори с Общинския съвет, уточни Коцев.

Общият размер на обществената поръчка е 79 млн. евро и е със срок на изпълнение 5 години.