Новата седмица идва на тъмно и студено за тези адреси във Варна и региона
©
На 09.02.2026 г., от 8:30 ч. до 16:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна, м-ст Бриз, м-ст Свети Никола и част от м-ст Акчелар.
В периода 09.02.2026 г. - 10.02.2026 г., от 8:30 ч. до 17:00 ч., поради оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения в района на гр. Варна - кв. Владислав Варненчик.
На 09.02.2026 г., от 9:30 ч. до 12:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - улиците: Петко Ю.Тодоров, Васил Априлов, Екатерина Симитчиева, Гоце Делчев, Пенчо Славейков, Д-Р Петър Берон, Отец Паисий, еллектозахранени от ТП 187 и ТП 26.
На 09.02.2026 г., от 13:30 ч. до 15:30 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на гр. Варна - улиците: Съединение, Възраждане, Хаджи Димитър, Сливница, Георги Сава Раковски, електрозахранени от ТП 487.
В периода 09.02.2026 г. - 10.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Ветрино– клиентите, електрозахранени от ТП 2. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.
В периода 09.02.2026 г. - 13.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Белоградец – клиентите, електрозахранени от ТП 1. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.
В периода 09.02.2026 г. - 11.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Пчелник. Ще се редува поетапно изключване на отделни клонове от мрежа НН, така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.
В периода 09.02.2026 г. - 13.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Добрина - клиентите, електрозахранени от ТП 2.
В периода 09.02.2026 г. - 13.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Пчелник - клиентите, електрозахранени от ТП 1.
На 09.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Генерал Кантарджиево – района около пресечката на ул. 11-та с ул. 1-ва и ул 14-та.
На 09.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Кичево – около следните улици: ул. 3-та и ул. 1-ва в посока център - главен път, ул. 5-та, ул. 4-та, ул. 8-ма, ул. 40-та, ул. 42-ра, ул. 9-та.
На 09.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Снежина – клиентите, електрозахранени от ТП 1 и ТП 3.
На 09.02.2026 г., от 9:00 ч. до 17:00 ч., поради обслужване на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на с. Славейково – клиентите, електрозахранени от ТП 1.
Още от категорията
/
Огромен процент от всички пенсии за инвалидност са във Варна – на какво се дължи регионалният дисбаланс
07.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Безплатен киноследобед в Балчик на 13 февруари
20:31 / 08.02.2026
С мъгла и дъжд започва новата седмица по Черноморието
20:21 / 08.02.2026
След катастрофата: Движението по АМ "Хемус" към Варна е възстанов...
19:49 / 08.02.2026
Катастрофа ограничи движението по АМ "Хемус" към Варна
17:57 / 08.02.2026
Първи кадри от тежката катастрофа във Варна: Една от колите се е ...
12:30 / 08.02.2026
Варненка предизвика ПТП, премина на червен светофар
12:00 / 08.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.