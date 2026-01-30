Около 170 нови паркоместа се обособяват на ключови локации на територията на варненския район "Приморски". С цел подобряване на градската среда и условията за паркиране са предприети конкретни мерки, сред които:- Рехабилитация на пътната настилка с площ около 900 кв. м в локалното платно на бул. "Княз Борис I" (в района на хотел "Камелия"). Ще бъдат обособени 30 нови паркоместа на приблизителна площ от 400 кв. м, а прилежащите пространства ще бъдат озеленени чрез засаждане на храстовидна растителност;- В локалното платно на бул. "Христо Смирненски", в участъка северно от бл. 16 на ул. "Карамфил" също се подобряват уличните настилки. Там ще бъдат обособени около 90 нови паркоместа на приблизителна площ от 1200 кв. м.- В края на миналата година бяха изградени две пешеходни алеи, северно от бл. 29, 31 и 33 на ул. "Д-р Иван Басанович", осигуряващи по-добра достъпност и безопасност за жителите. Осигурени са приблизително 50 нови паркоместа.