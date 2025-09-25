ЗАРЕЖДАНЕ...
Нови 56 курсанти и 890 студенти започнаха занятия в Морско училище
С тържествена церемония във ВВМУ "Н. Й. Вапцаров“ бе открита новата учебна 2025/2026 г. Началникът – флотилен адмирал проф. д-р Калин Калинов, и командирът на ВМС – контраадмирал Кирил Михайлов, поздравиха студентите и курсантите. Пред вторите командирът на ВМС изнесе и лекция след края на церемонията.
След края на тържеството, което завърши с водосвет, бе открита нова учебна работилница във ВВМУ.
