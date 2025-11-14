Нови 6 дела срещу Зелената зона във Варна
©
От всички 13 образувани дела срещу платеното паркиране общо 3 дела са изпратени по подсъдност във Върховния административен съд (ВАС), 7 дела са прекратени или оставени без разглеждане, а в 3 дела исканията са отхвърлени по същество.
Жалбите са постъпвали поетапно, както от групи граждани, така и от юридически лица, които твърдят, че правата им са нарушени.
Още по темата
/
Стела Николова за зелената зона: Гражданите да се замислят дали са им необходими толкова автомобили в семейството
31.10
Варненци на протест срещу Зелената зона: Абсурд! Има 2800 паркоместа за общо 12 000 апартамента
13.10
Още от категорията
/
Екипът на Коцев: Едва ли сценарият за отменяне на избора на варненци може да е по-прозрачен и по-нагъл от това
08:45
Приключи поредното издание на детския спортен празник "Бързи и сръчни" – сезон Есен 2025 във Варна
13.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Действащ кмет ли е Коцев?
08:17 / 13.11.2025
Агресивно момиче изчезна във Варна, близки молят за помощ
21:55 / 12.11.2025
Варненският зоопарк представи любопитни факти за бухала
22:50 / 11.11.2025
Бракониерски мрежи в Дуранкулашко и Шабленско езеро
19:13 / 10.11.2025
Музиката завладява Варна, откриха Varna Jazz Days 2025
19:39 / 09.11.2025
Единични случаи на дезинтерия и вирусен хепатит са регистрирани в...
19:25 / 09.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.