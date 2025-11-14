Административният съд във Варна образува нови 6 дела по жалби срещу заповед на кмета, с която е въведен режимът на платено паркиране Зелена зона.От всички 13 образувани дела срещу платеното паркиране общо 3 дела са изпратени по подсъдност във Върховния административен съд (ВАС), 7 дела са прекратени или оставени без разглеждане, а в 3 дела исканията са отхвърлени по същество.Жалбите са постъпвали поетапно, както от групи граждани, така и от юридически лица, които твърдят, че правата им са нарушени.