Две нови групи за целодневен престой са разкрити в новата пристройка към детска ясла №7 "Роза“, като интересът към тях е бил голям и местата вече са запълнени, информираха от Община Варна.Директорът Даниела Йорданова съобщи, че една от групите вече се посещава от 12 деца, като пет от тях са напълно адаптирани, спят на обед и остават целодневно на ясла. През следващата седмица се очаква още четирима малчугани да се присъединят към групата, а в началото на септември втората новооткрита група ще приеме първите си възпитаници в пристройката.Приемаме децата поетапно, тъй като възрастовата граница в ДЯ №7 "Роза“ е от 6 месеца до 3 години, а това изисква внимателна и последователна адаптация, за да свикнат с новата среда, възпитателите, както и с режима на всички занимания и игри, посочи още директорът на яслата.Строителството на новата сграда на ДЯ №7 "Роза“ бе завършено в края на пролетта и през юни бяха обявени за кандидатстване 50 места, което е пълният капацитет за двете новооткрити яслени групи. Пристройката е изградена според най-новите нормативни изисквания за здравословна среда и нормално физическо и психическо развитие на децата. Сградата представлява двуетажна пристройка е с разгъната застроена площ от 640 кв. метра. Всеки от етажите разполага с входно фоайе за родителите, приемно помещение за децата, малък кухненски разливочен бокс и просторно помещение за сън и дневни занимания с квадратура от 110 кв. м за всяка група. Двата етажа са свързани със стълбище и асансьор, както и елеватори за разнос на храната в отделните групи. В пристройката има още кабинет за медицинския персонал, за обслужващия персонал, както и помещение за изолиране на болни деца до прибирането им от родител.Проектът на новата пристройката е изцяло съобразен с актуалните изисквания за достъпна среда – изграден е подходящ подход към сградата, има и асансьор с възможност за придвижване на хора с увреждания. Сградата е оборудвана със сенници, помещенията са просторни, в светли и свежи цветове. Обособени са зелени пространства в двора, в това число две нови детски площадки за игра на открито на новоприетите деца. Проектът бе реализиран по Програма за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища 2020 – 2022 г. на Министерството на образованието и науката. Общата му стойност е 2,8 млн. лв., като безвъзмездното финансиране е в размер на 600 000 лв.