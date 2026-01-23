Готовност за разширяване на системата за видеонаблюдение Варна, като новите камери ще могат да бъдат свързани и със системите на полицията, изразиха от общинската администрация. Това става ясно от среща на заместник-кмета Илия Коев с началника на областната дирекция на МВР във Варна старши комисар Красен Торимацов, началника на сектор "Пътна полиция“ Петко Камбуров, представители на различни партньори на варненската полиция – "Асоциация за пострадалите при катастрофи“, общинската фирма "Градски транспорт“, охранителна фирма и други.Целта е по-ефективен контрол, превенция и по-бърза реакция при нарушения. Коев припомни още, че предстои разширяване на правомощията на общинската администрация по отношение на събираемостта на глобите за пътни нарушения.По време на срещата бе направена презентация, показваща пътния травматизъм за периода от 2015 до 2025 г. Отчетени бяха 729 тежки пътнотранспортни произшествия за изминалата година, което е с 97 по-малко в сравнение с 2024 г. За същия период загиналите при пътни инциденти са 25 души – с 5 по-малко, а ранените са близо 900 - със 128 по-малко в сравнение с предходната година. През 2025 г. служителите на "Пътна полиция“ са съставили над 19 500 акта и повече от 101 470 фиша. Броят на санкциите с фиш за една година се е увеличил с близо 6200, посочиха от полицията.