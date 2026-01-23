Нови камери ще бъдат поставени по улиците във Варна
Целта е по-ефективен контрол, превенция и по-бърза реакция при нарушения. Коев припомни още, че предстои разширяване на правомощията на общинската администрация по отношение на събираемостта на глобите за пътни нарушения.
По време на срещата бе направена презентация, показваща пътния травматизъм за периода от 2015 до 2025 г. Отчетени бяха 729 тежки пътнотранспортни произшествия за изминалата година, което е с 97 по-малко в сравнение с 2024 г. За същия период загиналите при пътни инциденти са 25 души – с 5 по-малко, а ранените са близо 900 - със 128 по-малко в сравнение с предходната година. През 2025 г. служителите на "Пътна полиция“ са съставили над 19 500 акта и повече от 101 470 фиша. Броят на санкциите с фиш за една година се е увеличил с близо 6200, посочиха от полицията.
