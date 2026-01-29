Нови лозунги във Варна – вече не са за защита на лева, а на еврото
Надписи срещу лева се появиха на няколко места в центъра на морския град, видя репортер на Varna24.bg.
Въпреки, че до края на общото плащане с левове и евро да остават броени дни – от 1 февруари, ще се заплаща само с общата валута на Еврозоната, то явно на някои хора, вече им е писнало от двойното обозначаване и пресмятане. Това според повечето хора, към които се допита медията ни, създава само пречки. Причината е, че хората се объркват докато пресмятат колко лева, колко евро прави.
