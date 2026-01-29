След протестите за защита на лева, като официална валута на България, които се провеждаха миналата година във Варна, както и лозунги на тази тема, вече "палачинката се обърна“ на 180 градуса.Надписи срещу лева се появиха на няколко места в центъра на морския град, видя репортер наВъпреки, че до края на общото плащане с левове и евро да остават броени дни – от 1 февруари, ще се заплаща само с общата валута на Еврозоната, то явно на някои хора, вече им е писнало от двойното обозначаване и пресмятане. Това според повечето хора, към които се допита медията ни, създава само пречки. Причината е, че хората се объркват докато пресмятат колко лева, колко евро прави.