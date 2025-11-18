Варненският апелативен съд намали с 6 месеца наказанието на подсъдим за убийство, извършено при превишаване на пределите на неизбежната отбрана. Първата инстанция е осъдила Валентин Х. на 5 години затвор. Той е признат за виновен в умъртвяването на Красимир Б. на 18 септември 2022 г. във Варна. Подсъдимият трябва да изплати на четирима наследници на починалия – граждански ищци в процеса – общо 140 хиляди лв. – обезщетение за претърпените неимуществени вреди.Първоинстанционната присъда бе обжалвана от частeн обвинител и протестирана от държавното обвинение. Те поискаха преквалифициране на деянието в по-тежконаказуемо престъпление и увеличаване на санкцията.На 18 септември вечерта подсъдимият шофирал. При маневра на заден ход преминал в близост до автомобила на Красимир Б. Пострадалият се развикал, удрял колата и обиждал шофьора. Неколкократно го ударил с пръчка. При последвалата размяна на удари, извадил и нож. За да отблъсне опонента си, подсъдимият му отнел хладното оръжие и го пробол с него 3 пъти. Така успял да прекрати нападението от пострадалия, след което напуснал местопроизшествието. Тялото на Красимир Б. било открито по-късно от минувачи.Апелативният съд проведе повторен разпит на подсъдимия. Заедно с останалите доказателства, бе потвърдена тезата, че нападател е бил пострадалият, а не изправеният на съд. Ситуацията изцяло е била провокирана от починалия. Неговото неправомерно поведение е предизвикало действията на подсъдимия. При реална и непосредствена опасност за личността му, с цел да отблъсне нападението, той е нанесъл 3 прободни рани с нож в тялото на противника си. С действията си Валентин Х. е осъществил убийство при превишаване пределите на неизбежна отбрана. Той е действал умишлено, но защитавайки се и отблъсквайки пострадалия. Нараняванията му безспорно са установени с експертиза. "Предприетото от пострадалия нападение действително е застрашавало здравето и телесния интегритет на подсъдимия, но предприетата от него защита не е била съответна на нападението“, пише в решението си въззивната инстанция.Първостепенният съд е определил максималния предвиден в закона размер на наказанието – 5 години лишаване от свобода. Апелативната инстанция обаче счита, че в полза на подсъдимия трябва да се отчетат констатираните от вещите лица негови психически и поведенчески разстройства. Освен това, съдът взе предвид агресивността на починалия, установена със съдебно-психиатрична и психологическа експертиза. Затова въззивният съд отмери, че 4 години и 6 месеца лишаване от свобода ще бъде справедливо наказание, което ще е съответно на извършеното престъпление.Решението, с което Апелативен съд – Варна измени присъдата на Окръжен съд – Варна спрямо Валентин Х., подлежи на обжалване пред ВКС.