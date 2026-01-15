Подобряване управлението и увеличаване на площта на зелената система, опазване и разширяване на зелените площи, създаване на нови паркове и междублокови пространства, са основната цел на новата "Програма за опазване на околната среда“ с хоризонт до 2033 г. на Община Варна.Днес ресорната комисия към Общински съвет одобри документът, който определя целите, насоките и приоритетите на морския град в областта на околната среда за период от 10 години, след като предходната програма изтече в края на 2023 г. Новата ПООС е разработена, за да осигури устойчиво решаване на екологичните проблеми, да запази доброто състояние на околната среда и да гарантира ефективно и отговорно управление на природните ресурси.Тя е в пълно съответствие с действащото към момента законодателство и стратегически и планови документи в областта на околната среда и представлява средносрочен документ. В нея са заложени конкретни дейности, срокове за изпълнение и очаквани резултати. В хода на разработването е извършен задълбочен анализ на текущото състояние на околната среда, въз основа на който са очертани основните проблеми и предизвикателства. Формулирани са цели и приоритети, насочени към развитие и дългосрочно опазване на природните ресурси.Програмата обхваща всички населени места на територията на Варна, включително курортните комплекси Златни пясъци, Св. св. Константин и Елена, Чайка, Евксиноград и над 30 селищни образувания. Тя е динамичен документ, който подлежи на актуализация при всяка значима промяна в екологичното законодателство или в приоритетите на общината, и ще служи като инструмент за развитие на Варна за десетилетие.Към ПООС е разработен и приложен детайлен план за действие, който включва необходимите мерки в различните екологични области. Обособени са девет специфични стратегически цели, които очертават основните направления на екологичната политика на общината. Първата цел е насочена към подобряване управлението и увеличаване на площта на зелената система. Предвиждат се мерки за опазване и разширяване на зелените площи, създаване на нови паркове и междублокови пространства, както и по-добра поддръжка на съществуващата зелена система.Втората стратегическа цел е свързана с усъвършенстване на системата за управление на отпадъците, включително насърчаване на разделното събиране, рециклирането и намаляването на количеството депонирани отпадъци. Третата цел е ограничаване и предотвратяване на рисковете, произтичащи от климатичните промени, чрез целенасочени политики за адаптация и повишаване устойчивостта на градската среда.Сред приоритетите са още опазването на почвите и предотвратяване на тяхното замърсяване, както и съхраняването и поддържането на биологичното разнообразие на територията на общината. Специално внимание е отделено на подобряването качеството на атмосферния въздух чрез мерки за ограничаване на емисиите от транспорта и битовото отопление.Седмата стратегическа цел е насочена към устойчиво управление на водите – опазване на водните ресурси, подобряване на състоянието на повърхностните и подземните води и редуциране на риска от наводнения. Осмата цел предвижда мерки за намаляване на шумовото замърсяване, особено в чувствителни градски зони и курортни комплекси.Деветата стратегическа цел акцентира върху активното участие на обществеността при решаването на екологичните проблеми, повишаването на екологичната култура и знанията на населението, както и усъвършенстване на административния капацитет на общината.