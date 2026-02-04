Нови и актуални за съвременния живот профилирани дисциплини ще предлагат от учебната 2026/2027 година училища във Варна. Сред тях са безпилотни летателни апарати в Професионална гимназия по компютърно моделиране и компютърни системи "Академик Благовест Сендов" и балнеологични и възстановителни процедури в СУ "Любен Каравелов“, стана ясно на представянето на проекта за държавен план - прием за учебната 2026/2027 г., който бе представен за съгласуване на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие, който се проведе в сградата на Областната администрация във Варна.Той е съобразен с анализа на план – приема за последните 3 години, нуждата от кадри на пазара на труда, баланса на съотношението на броя на ученици в учебните заведения, очакването на бизнеса за кадри и пр.През новата учебна година ще бъдат разкрити общо 172 паралелки в 8. клас във Варненска област. Тези по чужди езици са 25, като всичките са ситуирани в училища в морската столица.Приемът след 4-ти клас е за Математическата гимназия, където ще бъдат разкрити 3 паралелки за 78 ученици.В сферата на дуалното образование паралелките от сегашните 9 ще станат 12. Профилираните паралелки през учебната 2026/2027 ще са общо 55, а по професии – 117, стана ясно от думите на Ирена Радева, началник на Регионалното управление на образованието – Варна.През лятото ще завършат 4123 седмокласници, като предложението за план – приема за 8. клас е да бъдат разкрити 4400 места. Те са повече, тъй като се очаква да дойдат ученици и от други области в България. Това е тенденция от години насам.Към момента очакванията за украински деца, които да продължат образованието си във Варна след 7. клас е за 600 – 700 ученици.Проектът за държавен план - прием за учебната 2026/2027 г., се съгласува в изпълнение на изискванията на Наредба №10/2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. Той трябва да бъде съобразен със заявките и становищата на работодателските организации, които отразяват потребностите на пазара на труда.